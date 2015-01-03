قبح زدایی از فتنه توطئه دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکترعبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی عرضی- تخصصی رابطین دفتر تائید شرعی ضوابط و برنامه‌های سپاه که در دانشکده شهید محلاتی قم برگزار شد، در سخنانی با گرامیداشت آغاز ولایت منجی عالم بشریت -حضرت مهدی(عج)- اظهارداشت: فلسفه وجودی سپاه، دفاع همه جانبه از اسلام و انقلاب با الگو گرفته از قیام عاشورا است.



وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ابعاد بصیرت توجه به واقعیت‌ها و ضروریت‌های موجود است گفت: در شرایط فتنه بخشی از وظیفه ما آسیب شناسی، خطر شناسی و دشمن شناسی است.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه خاطر نشان کرد: فتنه افساد در لباس اصلاح است واینکه بدانیم در چنین شرایطی چگونه عمل کنیم تا مورد هدف ضربه‌های دشمن قرار نگیریم از اهمیت خاصی برخوردار است.



وی با بیان اینکه اتصال و پیوند امام وامت موجب شکست ناپذیری خواهد شد از9 دی‌ماه 88 به عنوان تجلی ولایت مداری و ولایت محوری یاد کرد.



حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی درادامه با بیان اینکه استکبار جهانی ازهمان ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی سعی برنابودی این نظام الهی داشت، خاطرنشان کرد: در راستای دنبال کردن این هدف 700 مرکز تحقیقاتی ماموریت گرفتند تا برای مقابله نرم با جمهوری اسلامی ایران کار مطالعاتی انجام دهند هم چنین 17 سفارتخانه و 8 دفتر در نقاط مختلف دنیا در خصوص فتنه 88 به انجام ماموریت پرداختند.



وی با اشاره به اینکه بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خطبه‌های نماز جمعه تهران فتنه را تبدیل به فرصت برای جمهوری اسلامی کرد، اظهارداشت: خطبه‌های روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تهران ضربه مهلکی به استکبار زد و موجب آغاز روند بصیرت آفرینی در میان مردم شد.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه 200 روز بعد از سخنان تاریخی رهبری در نماز جمعه، حماسه عظیم 9 دی خلق شد، افزود: یوم الله 9دی تجلی آیات قرآن و تولی و تبری بود.



وی با اشاره به اینکه حماسه عظیم مردم در یوم الله 9دی را فقط می توان به یوم الله 22 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی ایران تشبیه کرد، افزود: دشمنان در فتنه سال 88 روح و جان انقلاب را نشانه گرفته بودند و به دنبال مخدوش کردن اسلامیت به عنوان عامل تحرک و شکل گیری روحیه ولایت مداری، انقلابی و بصیرت طلبی بودند.



حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی با اشاره به اینکه استکبار جهانی از اتصال مردم با ولایت بسیار درهراس هستند، اظهارداشت: دشمنان سعی داشتند در فتنه سال 88 گفتمان ایستادگی و مقاومت را از ما بگیرند، ولی با رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت همه توطئه‌ها نقش بر آب شد.



وی با اشاره به اینکه روحیه جهادی و بسیجی ملت ایران دشمنان انقلاب اسلامی را هراسان کرده است گفت: استکبار جهانی و توطئه گران برعلیه انقلاب اسلامی بدانند که جوانان ما از نسل همان غیور مردانی هستند که پس از 8 سال ایستادگی و مقاومت، با اقتدار و سربلندی از آزمون دفاع مقدس بیرون آمدند.



حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی در پایان بر ضرورت هوشیاری و بصیرت آحاد مردم در برابرتوطئه‌های دشمنان تاکید وتصریح کرد: تضعیف گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش‌های معنوی، شکستن گفتمان مقاومت، قبح زدایی از فتنه و تضعیف روحیه بصیرت و ولایتمداری ملت ایران از محورهای مهمی است که دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی دنبال می کند.



هم چنین در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رازینی رئیس دفتر تائید شرعی ضوابط و برنامه های سپاه با بیان اینکه موضوع فتنه در قرآن کریم بیش از70 مرتبه به تعابیر مختلف آمده است گفت: فتنه ماهیتی نزدیک به نفاق دارد که با ظاهری فریبنده به عرصه می‌آید.



وی با تاکید بر اینکه جای حماسه‌ای همچون 9 دی از صدر اسلام خالی بود گفت: تبیین و تشریح فتنه و ابعاد آن از منظر قرآن بر همه مسئولان امر واجب است.



حجت الاسلام و المسلمین رازینی با بیان اینکه ملت ایران از 9 دی کوتاه نخواهد آمد اجتماع بیست میلیونی عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) دراربعین حسینی را امتداد حماسه 9 دی و پیوند امت و ولایت خواند.



گفتنی است در پایان "پنجمین همایش تخصصی رابطین تایید شرعی و اختتامیه اولین دوره آموزشی عرضی- تخصصی رابطین" برگزیدگان عملکرد فعالیت وآزمون دوره مورد تقدیر قرار گرفتند.