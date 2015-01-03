توضیحات اداره کل ارشاد کرمان درباره کشف باند جعل مدرک تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با صدور اطلاعیه ای درباره کشف باند جعل مدرک تحصیلی توضیحاتی را ارائه کرد. متن این اطلاعیه بدین شرح است: پس از اعلام خبر رئیس کل دادگستری استان کرمان مبنی بر کشف باند جعل مدارک تحصیلی و آموزشی و از آن جایی که تعدادی از خبرنگاران استان کرمان در این خصوص پرسش هایی را مطرح کرده اند، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موارد زیر را در این زمینه جهت ارایه اطلاعات و توضیحات بیشتر منتشر می کند.

ابتدا لازم است از موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان به خاطر دقت نظر و تلاش های فراوان در این پرونده تشکر و قدردانی ویژه به عمل آورد.

۱- همان گونه که در خبر مذکور آمده، پرونده تخلف مربوط به سال های قبل بوده و از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است.

۲- از مجموع سه هزار گواهینامه آموزشی مهارتی که به صورت غیر قانونی صادر شده است؛ تنها ۱۰۰ مورد آن مربوط به شمال استان بوده و دو هزار و ۹۰۰ مدرک جعلی در جنوب استان صادر شده است. لازم به ذکر است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان مستقل می باشد.

۳- کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان از چهار ماه قبل متوجه وجود اختلال در گواهینامه های صادره شده گردیدند که با گزارش موضوع و پیگیری های شبانه روزی موفق به کشف صد گواهینامه جعلی شدند. در همین راستا نیز با اعلام و هماهنگی مسوولان آموزش و پرورش استان نسبت به ابطال مدارک موجود اقدام نمودند.

۴- روند پیگیری برای شناسایی متخلفان ادامه داشت که بررسی مدارک در جنوب استان فرایند شناسایی متخلفان را تسریع کرد.

۵- متاسفانه سوء استفاده از یکی از رایانه ها توسط یکی از موسسات متخلف بدون اطلاع پرسنل این اداره کل شیوه اجرای این تخلف در مورد صد مدرک جعلی بوده است که امیدواریم با روشن شدن تمامی ابعاد موضوع و خاتمه رسیدگی به پرونده، متخلفان معرفی گردند.

۶- روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از همه خبرنگاران و اهالی رسانه استان که دلسوزانه نسبت به دریافت توضیحات بیشتر و روشن شدن زوایای این ماجرا اقدام کرده اند، سپاسگزاری به عمل می آورد.