ایران - عراق؛ آخرین محک تیم ملی قبل از جام شانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و عراق روز یکشنبه در دیداری تدارکاتی برابر هم به میدان میروند. جدال دو تیم قرار است ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه به وقت تهران در سیدنی برگزار شود. این آخرین محک جدی دو تیم پیش از شروع جام ملتهای آسیا به شمار میرود. تیم ملی کشورمان بعد از این بازی خود را برای حضور در این تورنمنت آماده میکنند.
ایران و عراق در حالی به مصاف هم میروند که شاگردان کیروش در تمام هفتههای اخیر از نداشتن بازیهای تدارکاتی قابل توجه گلهمند بودهاند. حضور در اردوی آفریقای جنوبی و برگزاری سه بازی نه چندان با کیفیت با تیمهای باشگاهی این کشور تنها دیدارهای تدارکاتی بودند که در دستور کار کشورمان در آستانه سفر به جام ملتها قرار گرفتند. جدال با فلسطین در تهران نیز به دلایل نامعلومی لغو شد که کیروش آن را ضربه بدی به تیم ملی ایران پیش از سفر به استرالیا دانست.
اکنون بازی با عراق پیش روی تیم ملی ایران قرار گرفته است. مسابقهای که عراقیها برای برگزاری آن در خاک استرالیا پافشاری داشتند و حتی آگهیهایی محیطی ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه را نیز مربوط به آنهاست که قرار است از شبکه "بین اسپورت"(الجریزه اسپورت) به طور مستقیم پخش شود.
کارلوس کیروش که همه بازیکنان مورد نظر خود را در اختیار دارد، در این بازی فرصتی جدی دارد تا ترکیب مورد نظر خود را محکی جدی بزند. مهرداد پولادی که سرانجام تحت شرایطی خاص در اردوی تیم ملی حضور پیدا کرده، یکی از بازیکنانی است که برای هماهنگی با سایر بازیکنان میتواند به میدان برود. ضمن اینکه در خط دفاعی هم بعد از غیبت پژمان منتظری، گزینه مد نظر کیروش شاید به میدان برود. از سویی دیگر لژیونرهای ایرانی هم بعد از مدتها گرد هم آمدهاند تا تیم ملی را همراهی کنند و قبل از شروع جام ملتها در یک بازی نسبتا جدی به میدان بروند.
رویارویی ایران و عراق در شرایطی انجام میگیرد که تیم ایران آخرین باری که در یک تورنمنت رسمی به این تیم باخت، مربوط به جام ملتهای 96 امارات میشود. در آن سال تیم کشورمان با حساب 2 بر یک نتیجه را به این تیم واگذار کرد که علی دایی در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی زننده تنها گل ایران بود.
پس از آن تیم کشورمان در جام ال جی که به سال 2003 در ورزشگاه آزادی برگزار شد با یک گل مغلوب عراق شد که البته بازی رسمی به حساب نمیآید. این دو تیم در دوره قبلی جام ملتها نیز همگروه بودند که ایران 2 بر یک حریف خود را شکست داد.
نکته جالب تقابل دوستانه ایران و عراق در آستانه جام ملتها این است که دو تیم به احتمال فراوان در مرحله یک چهارم نهایی این تورنمنت با هم مصاف خواهند داشت. ایران در گروه C با تیمهای امارات، قطر و بحرین همگروه است و عراق هم در گروه D با ژاپن، اردن و فلسطین رقابت میکند. بر اساس فرمول برگزاری مسابقات تیم اول گروه C با تیم دوم گروه D رقابت میکند و برعکس. به طور حتم تیم ایران به دنبال صدرنشینی در گروه خود خواهد بود تا در مرحله یک چهارم نهایی به ژاپن برخورد نکند. از سویی دیگر در گروه D شانس عراق برای دوم شدن بیش از دو تیم دیگر است.
هر چند تیم ایران بازیهای تدراکاتی خوبی را برگزار نکرده اما عراقیها شرایط بهتری برای دیدارهای تدارکاتی داشتهاند. آنها با کویت و ازبکستان مصاف داشتند که در هر دو مسابقه به تساوی تن دادند. این تیم که بر خلاف انتظار ایرانیها، جاسم کرار را در اردوی خود ندارد، میتواند محک خوبی برای کیروش و شاگردانش پیش از شروع جام ملتهای آسیا باشد.
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