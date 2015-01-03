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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۴

بان کی مون:

اسناد پیوستن فلسطین به دادگاه کیفری بین المللی در حال بررسی است

اسناد پیوستن فلسطین به دادگاه کیفری بین المللی در حال بررسی است

دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسناد پیوستن فلسطین به دادگاه کیفری بین المللی در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین اسناد خود را برای پیوستن به دادگاه کیفری بین المللی ارائه کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: این اسناد و مدارک که روز پنجشنبه به "جیمز راولی" معاون هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور صلح خاورمیانه تقدیم شد در حال بررسی است، تا اقدامات مناسب متعاقب آن اتخاذ شود.

"صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته اعلام کرده بود فلسطین اوایل ماه مارس به دادگاه کیفری بین المللی خواهد پیوست.

کد مطلب 2454540

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