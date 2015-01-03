به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار آموزشی «سبک زندگی هوشمندانه» شنبه، ۱۳ دی‌ماه همزمان با سومین روز از برگزاری پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان در حاشیه این مسابقات برگزار می‌شود.

در این سمینار که در قالب کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد، حسین اقبالی‌نسب، مشاور، کارشناس قرآنی و قاری قرآن کریم حضور داشته و به بیان مطالبی با موضوع سبک زندگی هوشمندانه می‌پردازد.



این سمینار آموزشی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن سعدی برج میلاد برگزار می‌شود و شرکت در این سمینار برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

یادآور می‌شود، پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان از ۱۱ دی ماه در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد آغاز شده و تا ۱۴ دی‌ماه نیز ادامه خواهد داشت.