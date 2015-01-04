مرتضی غفوری فیلمبردار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با 3 فیلم حضور دارد، گفت: «دریا و ماهی پرنده» به کارگردانی مهرداد غفارزاده، «خداحافظی طولانی» به کارگردانی فرزاد موتمن در گروه «هنر و تجربه» و «خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه حسینی در بخش «سودای سیمرغ»، سه فیلمی است که من در این دوره از جشنواره با آنها حضور دارم. البته «خداحافظی طولانی» در بخش «سودای سیمرغ» نیز حضور دارد.

وی ادامه داد: البته امسال علاوه بر این فیلم ها، «مرواریدهای خلیج‌فارس» به کارگردانی حسین قاسمی جامی و «خنده های آتوسا» به کارگردانی علیرضا فرید را هم کار کردم. در حال حاضر نیز مشغول فیلمبرداری «گینس» به کارگردانی محسن تنابنده هستم.

وی با اشاره به فیلم «خداحافظی طولانی» به کارگردانی فرزاد موتمن بیان کرد: کار با فرزاد موتمن یک تجربه بسیار خوب بود و می توان گفت این فیلم مانند «شب های روشن» این کارگردان دوست‌داشتنی است. هر 2 فیلم حال و هوای یکسان و عاشقانه دارند. با این تفاوت که در «شب های روشن» عشق بین طبقه روشنفکر جامعه به تصویر کشیده شده بود، اما در «خداحافظی طولانی» یک عشق طبقه کارگری را جلوی دوربین برده است.

فیلمبردار «چند مترمکعب عشق» ادامه داد: در «خداحافظی طولانی» بازیگرانی چون سعید آقاخانی، ساره بیات و میترا حجار حضور دارند. نکته مهم این است که سعید آقاخانی در این فیلم بازی بسیار متفاوتی از خود نشان داده است و فکر می کنم می تواند یکی از نامزدهای بهترین بازیگری در این دوره از جشنواره باشد.

وی با اشاره به فیلم «خانه دختر» توضیح داد: «خانه دختر» یک فیلم پربازیگر است و در آن حامد بهداد، پگاه آهنگرانی، باران کوثری، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، بهناز جعفری، محمدرضا هدایتی، نسیم ادبی، امیر علی نبویان، پردیس احمدیه، نادر فلاح، مانی‌شاه‌حسنی و رویا تیموریان حضور دارند. یکی از مهمترین نکاتی که می توان درباره «خانه دختر» توضیح داد، متن بسیار خوب آن است که توسط پرویز شهبازی نوشته شده است.

غفوری در پایان با اشاره به «خنده های آتوسا» به کارگردانی علیرضا فرید گفت: «خنده های آتوسا» اثری بسیار متفاوت است. تا به امروز کارگردانی را ندیده بودم که تا این اندازه از قطار خوشش آمده و با عشق از قطار صحبت کند، پیش از این تجربه کار در قطار را داشتم اما «خنده های آتوسا» اولین تجربه من است که کاملا در یک قطار کار شده است. ما 20 ساعت در قطار کار کردیم، کار در شرایطی که هر لحظه به دلیل حرکت قطار نور تغییر می کرد و ما مجبور بودیم به دلیل فضای موجود با نور محیط کار کنیم.