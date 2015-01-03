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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۰

حسینی:

کیفیت خدمات سلامت در بیمارستان مرادی رفسنجان بهبود یافته است

کیفیت خدمات سلامت در بیمارستان مرادی رفسنجان بهبود یافته است

رفسنجان - مدیر بیمارستان مرادی رفسنجان گفت: با آغاز اجرای طرح تحول سلامت اقدامات بسیار خوبی در مرکز آموزشی درمانی مرادی رفسنجان انجام شده و کیفیت خدمات سلامت در این بیمارستان بهبود یافته است.

محمدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بیمارستان دارای 100 تخت است که از این تعداد 61 مورد فعال است و به بیماران ارائه خدمات می شود.

وی در تشریح بخش های این مرکز، افزود: این مرکز دارای بخشهای اورژانس، روانپزشکی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، ارولوژی، جراحی ترمیمی، اتاق عمل، سنگ شکن، آزمایشگاه، رادیولوژی (رادیوگرافی، ماموگرافی، سونوگرافی) است.

این مسئول تصریح کرد: بیمارستان مرادی در مرکز شهر رفسنجان قرار دارد و از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت، اقداماتی نظیر راه اندازی سیستم  HIS، بهسازی بخشهای بستری، به روز بودن خرید تجهیزات پزشکی و دارویی، تدوین فرمولاری بیمارستان،  انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین تدوین فارماکوپه بیمارستان، بهسازی بخش جراحی زنان، بهسازی سیستم فاضلاب سرویسهای بهداشتی، بهسازی سیستم گرمایشی، بهسازی سیستم سرمایشی بخش جراحی زنان، بهسازی درها و پنجره ها (نصب در و پنجره دو جداره)، بهسازی اتاق لیزر چشم، نصب تابلوی برق حساس به اتصال بدن در بخش اعصاب و روان و بهسازی بخش اعصاب و روان در این بیمارستان جهت ارتقاء سطح کیفیت سلامت در این بیمارستان انجام شده است.

کد مطلب 2454559

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