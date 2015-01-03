هفته پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال نشسته برگزار شد

به گزتارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانباران و معلولان، در تبریز تیم‌های شهرداری تبریز و گز سکه اصفهان با هم روبرو شدند و نتیجه این دیدار 3 بر صفر به سود گز سکه اصفهان خاتمه یافت.

روانکارهای گنبد و پالایش نفت آبادان نیز در گنبد به مصاف هم رفتند و تیم میزبان با نتیجه 3 بر یک از سد حریف آبادانی خود گذشت.

در دیگر بازی برگزار شده به میزبانی تبریز، تیم‌های گسترش فولاد تبریز و شهرداری ارومیه با هم روبرو شدند و تیم میزبان موفق شد با نتیجه 3 بر صفر شهرداری ارومیه را مغلوب کند.

آخرین دیدار نیز بین تیم‌های نفت و گاز گچساران و ذوب‌آهن اصفهان به میزبانی گچساران برگزار شد و تیم میزبان توانست با نتیجه 3 بر یک بر ذوب‌آهن اصفهان غلبه کند.

با پایان یافتن رقابتهای این هفته، مسابقات دور رفت به پایان رسید و دور برگشت از 25 دی‌ماه آغاز خواهد شد.

دیدار معوقه تیم‎های گسترش فولاد تبریز و ثامن الحجج سبزوار نیز فردا به میزبانی تبریز برگزار می‎شود.