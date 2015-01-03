آتش پرده ازمعضلات شهری گچساران برداشت/ حادثه درکمین ساکنان بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته برخی از مغازه ها و انبارهای کالا و مواد غذایی در خیابان امینی در مرکز شهر گچساران دچار آتش سوزی شد.

در پی این حریق، آتش به تعدادی از خانه های مجاور نیز سرایت کرد و موجب وارد آمدن خسارتهای زیادی به این اماکن شد.

به گفته فرماندار گچساران، این آتش سوزی که هنوز دلایل وقوع آن مشخص نیست، منجر به کشته شدن یک نفر گردید.

عبدالرحیم رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آتش سوزی مغازه های واقع در خیابان شهید امینی گچساران که از ظهر جمعه آغاز شده بود پس از حضور نیروهای آتش نشانی و امدادی، عصر جمعه به طور کامل مهار شد.

رحیمی تصریح کرد: در این عملیات که عمق وسیعی از آتش در میان انبارها و منازل شخصی واقع در این خیابان بود با همکاری آتش نشانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و عوامل آتش نشانی شهرداری به طور کامل مهار و عملیات پاکسازی تا شامگاه ادامه داشت.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه فردی با مشخصات " محمد بازپور" به دلیل شدت سوختگی جان خود را از دست داد و سایر خسارت وارده به مغازه ها و منازل توسط کارشناسان ایمنی و آتش نشانی در حال بررسی است.

فرماندار گچساران همچنین دلایل وقوع این حریق را نیاز به بررسی کارشناسان عنوان کرد و افزود: مهمترین راه پیشگیری از اینگونه حوادث رعایت نکات ایمنی در منازل و مغازه ها است.

کندی روند اطفای حریق در بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، اما در این حادثه آن چه موجب کندی روند اطفای حریق شد، بافت فرسوده در این منطقه بود که کار را بر آتش نشانان سخت کرده بود.

وجود کوچه های تنگ در اطراف محل حادثه، تردد خودروهای امدادی را با مشکل مواجه کرده بود و از طرفی ماشین های آتش نشانی قادر به ورود به این کوچه ها و اطفای حریق نبودند.

اگر خدای ناکرده این حریق به بخشهای مرکزی بافت فرسوده سرایت می کرد قابل کنترل و مهار نبود و خسارتهای زیادی را به بار می آورد.

بافت فرسوده گچساران یکی از چالش های جدی و تهدیدی برای آینده این شهر است که به رغم تلاش مسئولین، همچنان به عنوان معضلی جدی در مرکز شهر گچساران خودنمایی می کند.

۱۳۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده هستند

شهردار گچساران وضعیت بافت فرسوده در شهر گچساران را بسیار نامناسب و نگران کننده عنوان کرد و گفت: یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده این شهر وجود دارد.

اردلان زینل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساکنان ۸۰۰ واحد مسکونی بافت فرسوده این شهر در معرض آسیب جدی به ویژه در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده هستند.

وی بیان کرد: این واحدهای مسکونی که بیشتر در محلات لبنان، سادات و رادک قرار دارند به دلیل ساختمان های غیرمقاوم، معابر تنگ، قرار گرفتن در شیب های تند، جنس خاک و سنگ زمین تهدید زا و نیازمند توجه ویژه دولتمردان و مشارکت مردمی برای جابه جایی به نقاط دیگر شهر هستند.

زینل زاده اظهار داشت: تنگی و شیب تند معابر برخی بخش های بافت فرسوده امکان خدمات رسانی شهرداری در زمان عادی و امدادرسانی در صورت بروز بحران هایی مانند زلزله یا آتش سوزی در ۱۶۷ هکتار از فضای شهری ازدیگر مشکلات سکونت دراین مناطق است.

شهردار گچساران بیان داشت: اختصاص بودجه های کلان، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت مردمی برای تعریض معابر با بهره گیری از عقب نشینی واحدهای مسکونی بافت فرسوده و نوسازی خانه های قابل سکونت از راهکارهای کمک به سلامت ساکنان بافت فرسوده این شهر است.

وی تصریح کرد: خرید برخی از واحدها برای توسعه خدمات شهری مانند فضای سبز و مجتمع های فرهنگی وایجاد تسهیلاتی برای تعریض معابر از برنامه های دولت برای کمک به توسعه در این بخش شهر است که به دلیل کمبود اعتبار به کندی پیش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، از قدیم گفته اند" علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد". براین اساس تسریع در روند احیای بافت فرسوده گچساران و جابجایی واحدهای مسکونی در این منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

گزارش: امین دهقانی