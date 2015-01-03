رایزنی مرکل و کامرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"آنجلا مرکل "صدراعظم آلمان قصد دارد روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با " دیوید کامرون" نخستوزیر انگلیس به لندن سفر کند.
دفتر صدراعظم آلمان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در سفر صدراعظم آلمان به انگلیس به مسائل دو جانبه، بینالمللی و مربوط به اروپا و آمادگیها برای نشست "گروه هفت" که هفتم و هشتم ژوئن سال جاری در ایالت باواریا، آلمان برگزار میشود ،پرداخته خواهد شد.
لندن - برلین به تازگی بر سر برنامههای دولت دیوید کامرون برای محدود کردن مهاجرتها در داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یکدیگر اختلاف داشتهاند.
مرکل در اکتبر سال 2014 میلادی به کامرون گفته بود که وی به "نقطه عدم بازگشت" با اتحادیه اروپا بر سر پیشنهاد محدود کردن ورود مهاجران به انگلیس از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا میرسد.
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