به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، عباس صالحی با اعلام این خبر گفت: به منظور تسهیل در آمد و شد و کاهش زمان سفر ترددهای شهر بهاران و روستاهای مجاور به مرکز شهرستان فلاورجان و اتوبان ذوب‌آهن و بالعکس پل بهاران روی رودخانه زاینده‌رود احداث و تکمیل شد.

وی افزود: برای اجراي این پروژه که ارتباط نزديكتر مركز شهرستان فلاورجان به شهر بهاران و بخش پيربكران و كاهش ۲۰ كيلومتري فاصله بهاران با مركز شهرستان را نیز سبب می‌شود ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است و جهت احداث راه های منتهی به آن به طول ۴.۵ کیلومتر حداقل سه میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل گفت: آزادسازی ۲.۵ کیلومتر از راه های منتهی به پل از سمت شهر بهاران اخیرا توسط شهرداری بهاران انجام و تحویل این اداره کل شده است و آزادسازی دو کیلومتر دیگر مسیر در مجاورت رودخانه زاینده‌رود و در محدوده شهر فلاورجان نیاز به همکاری و مساعدت سازمان آب منطقه‌ای و شهرداری شهر فلاورجان دارد.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل همچنین هدف از اجرای پروژه پل حسین‌آباد را اتصال روستای حسین‌آباد و جولرستان به شهر درچه و تسهیل در عبور و مرور برای این مناطق بیان کرد و گفت: علاوه بر روستاهای فوق‌ روستاهای کرسگان و موسیان تردد ایمن‌تر و با زمان سفر بسیار کمتری به شهر درچه مرتبط و از آن طرف شهرستان خمینی‌شهر و به ویژه شهر درچه برای ارتباط به اتوبان ذوب‌آهن مجبور به گذر از راه های درون‌شهری شهر فلاورجان نخواهند شد و با ایمنی و روانی بهتر و صرف زمان سفر کمتر به آزادراه ذوب آهن مرتبط می‌گردند.

وی اظهار داشت: سازه این پل که در تعهد اداره کل راه و شهرسازی بوده با پیشرفت فیزیکی۱۰۰ درصد به اتمام رسیده است، اما به دلیل عدم آزادسازی راه‌های دسترسی به این پل، تا زمان آزادسازی قابل استفاده نیست.

صالحی افزود: راه های منتهی به پل در مجاورت رودخانه زاینده‌رود وکانال بتنی است و طول کمی از آن در ناحیه اتصال به پل در زمین های کشاورزی قراردارد که آزادسازی آن با توجه به تعهدات مسئولین شهرستان در دست بررسی است و با اجرای طرح راه های منتهی به پل، اتصال این محور به اتوبان ذوب‌آهن اصلاح خواهد شد.