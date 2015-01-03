اختصاص اعتبار ویژه ملی برای دیابت در یزد پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، صبح شنبه در بازدید از مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت یزد در نشست بررسی مسائل و مشکلات این مرکز با اشاره به شیوع بالای دیابت در یزد اظهار داشت: در بودجه طرح تحول سلامت استان یزد باید توجه ویژه ای به دیابت این استان شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع دیابت در استان یزد بیان کرد: مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت یزد همچنین نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی ژنتیک است.

جوکار تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع بیماری دیابت در این استان باید بودجه استانی ویژه این بیماری در این استان اختصاص یابد همچنین همه مسئولان استانی جدیت بیشتری در بخش پژوهش، پیشگیری و درمان دیابت داشته باشند.

جوکار با تاکید بر اختصاص بودجه پژوهشی دیابت اظهار امیدواری کرد: با انجام اقدامات پژوهشی و آموزشی در زمینه بیماری دیابت، شاهد کاهش این بیماری در استان یزد باشیم و در کنار امور درمانی به امور پژوهشی نیز پرداخته شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس بر ایجاد بانک اطلاعاتی ژنتیک و بررسی علت سلولی و مولکولی بیماران دیابتی و درمانهای نوین دیابت در این استان و نیز انجام تحقیقات پژوهشی در این زمینه تاکید کرد.

وی تاکید کرد: همه مسئولان استان باید برای کاهش بروز بیماری دیابت در استان دست به دست هم داده و همدل و همفکر باشند.

مدیر مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت یزد در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد این مرکز اظهار داشت: این مرکز از سال ۱۳۷۶ به اهتمام اساتید دانشگاه علوم پزشکی یزدپایه گذاری شد و سپس با توجه به اهمیت درمان دیابت، مرکز تحقیقاتی درمانی به اهتمام خیر مرحوم حاج علی خانی، زمین و قسمتی از بودجه اولیه آن در ساختمان جدید تامین شد که با تامین اعتبار بقیه بودجه توسط وزارت بهداشت از اردیبهشت سال گذشته مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت یزد افتتاح شد.

سید محمدرضا آقایی با اشاره به شیوع بالای دیابت در یزد افزود: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در استان یزد دیابتی هستند و یکصد هزار نفر در معرض خطر این بیماری قراردارند و به همین تعداد در معرض دیابت هستند.

وی عنوان کرد: با احتساب بعد خانوار آنها پیش بینی می شود نیمی از مردم استان یزد با دیابت سر و کار دارند.

آقایی با بیان این که دیابت یک بیماری نیست بلکه یک پدیده فرهنگی و اجتماعی است، عنوان کرد: علت شیوع بالای دیابت در استان یزد تنها مصرف شیرینی بالا نیست بلکه چاقی، بی تحرکی، عوامل ژنتیکی، تغذیه نامناسب، سبک زندگی ناسالم از جمله این عوامل هستند به عبارتی مصرف شیرینی یکی از علت بروز دیابت در یزد محسوب می شود.