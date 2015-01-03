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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱

بنیامین نتانیاهو:

انتظار داریم دادگاه کیفری بین المللی با درخواست فلسطین مخالفت کند

انتظار داریم دادگاه کیفری بین المللی با درخواست فلسطین مخالفت کند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو انتظار دارد با عضویت فلسطین در دادگاه کیفری بین المللی مخالفت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای پیوستن به دادگاه کیفری بین المللی گفت: اسرائیل انتظار دارد دادگاه کیفری بین المللی با درخواست فلسطین مخالفت کند.

وی افزود: درخواست فلسطین قابل قبول نیست زیرا تشکیلات خودگردان فلسطین، کشور محسوب نمی شود، بلکه یک نهاد سیاسی است که با حماس که یک گروه تروریستی محسوب می شود هم پیمان است.

نتانیاهو مدعی شد: اما اسرائیل، دولتی قانونمدار و دارای ارتش اخلاق مدار است ارتشی که به تمام قوانین بین المللی پایبند است در نتیجه اسرائیل به تمام سربازان خود مصونیت قضایی خواهد داد تا از هر گونه پیگردی در امان باشند.

کد مطلب 2454580

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