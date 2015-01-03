مهلت ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ دی ماه است

هادی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم، تا ۱۵ دی ماه مهلت دارد.

وی افزود: تمامی افرادی که در فراخوان ها مشمول می شوند می بایست در سامانه tax.evat ثبت نام کنند.

ملکشاهی خاطر نشان کرد: این افراد شامل طلا فروشان، تالارها، رستوران ها، آهن فروشان، تمامی عمده فروشان و اشخاص حقوقی که درآمد سالیانه آنها ۱۰۰ میلیون تومان است، می شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه تصریح کرد: افرادی که موفق به تسلیم اظهار نامه نشوند، ضمن پرداخت مالیات، به پرداخت جرایم چند درصدی نیز محکوم خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه استان کرمانشاه در سطح کشور از نظر ارزش افزوده در رده های نیمه دوم به پایین قرار دارد، گفت: خوشبختانه از طریق تبلیغات، صدا و سیما، نشریات و فراخوان ها در ۹ ماهه اول سال ۹۳، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۷ درصد افزایش دریافت بر ارزش افزوده داشته ایم.

ملکشاهی خاطر نشان کرد: این افزایش به دلیل تغییر مالیات بر ارزش افزوده از شش به هشت درصد و نیز ارتقای سطح فرهنگ مردم در بحث پرداخت مالیات ها بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه افزود: از هشت درصد مالیات دریافتی، ۵/۳ اصل مالیات و ۲/۷ شامل عوارض است که تمامی عوارض دریافتی ماهانه به شهرداری ها، بخشداری ها و دهداری ها داده شده تا با توجه به معیار جمعیتی صرف عمران و آبادانی شود.

ملکشاهی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا هنوز در برخی از مراکز اقتصادی همانند فروشگاه ها مالیات لحاظ نمی شود، گفت: متاسفانه فرهنگ فاکتور هنوز در استان کرمانشاه به خوبی جا نیفتاده است.

وی افزود: همه مراکز اقتصادی کوچک و بزرگ باید در قابل عرضه کالا فاکتوری با احتساب ارزش افزوده به طور مشخص را به مشتری ارائه دهند که این کار حمایت و فعالیت بیشتر اتاق اصناف و اتحادیه ها را می طلبد، این کار از امور مالیاتی ساخته نیست و اتحادیه ها می بایست صنف خود را ملزم به ارائه فاکتور به مشتری سازند.

ملکشاهی گفت: مردم نیز باید در قبال خرید درخواست فاکتور کرده و ارزش افزوده نیز در آن قید شود، چرا که در واقع پرداخت کننده نهایی این مالیات خود مردم هستند.