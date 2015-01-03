به گزارش خبرنگار مهر، اطراف حرم راهی برای عبور هیچ خودرویی نیست. حتی حرکت عابران پیاده هم در ازدحام جمعیت کند است. دستگاههای امدادی و خدمترسان به هسته مرکزی دسترسی ندارند.
مردم مجبورند مسیرهای طولانی پیاده بروند تا از شلوغیهای مرکز شهر فاصله بگیرند. حتی در حاشیه شهر هم وضع بهتر نیست. ۲ یا ۳ هزار نفر در میدان ۷۲ تن منتظرند تا وسیلهای برای رفتن به سوی تهران یا کرج و کاشان بیابند. حرکت در خروجیهای شهر قفل است. اتوبانها هم تا چند کیلومتر ترافیک سنگین دارند. نه حمل و نقل ریلی پاسخگوی اینهمه زائر است و نه کشش خیابانهای داخل شهر... اینجا قم است؛ شهری با سالانه ۲۰ میلیون زائر و امکاناتی که حتی کفاف مردم خودش را نمیدهد.
این صحنهها برای هر شهروند قمی آشنا است. توصیفی از شهر قم در ساعات پایانی یک روز تعطیل. صحنههایی که آخرین بار اربعین همین امسال دیده شد... روزی که ۳۲۰ هزار زائر وارد شهر قم شدند اما نه هشت هزار و ۵۰۰ تخت هتل و مسافرخانه برای اسکانشان کافی بود، نه قطار و اتوبوسها برای رفتنشان کفاف میداد و نه حتی عرض خیابانهای هسته مرکزی تحمل حضورشان را داشت.
استان قم همانند سالهای قبل در قعر جدول بودجهای کشور است و با کسب رتبه ۲۸، نسبت به سال گذشته در اختصاص بودجههای عمرانی یک رتبه رشد داشته است.
سال گذشته سرانه هر قمی از اعتبارات ۷۱ هزار و ۹۴۰ تومان بوده که از این حیث رتبه ۲۳ را در سطح کشور دارا هستیم و این عدد در بودجه ۹۴ به۷۷ هزار تومان رسیده و رتبه قم را به ۲۰ رسانده است.
یکی از ردیفهای بودجهای که میتواند این مشکل را تا حدی برطرف کند، بودجه توسعه زیرساختهای زیارت است که بر اساس ماده ۹ قانون پنجم توسعه در راستای کمک به زیرساختهای زیارتی اختصاص مییابد.
اختصاص بودجه زیارت به استانهای غیر زیارتی
بر اساس ماده ۱۲ قانون پنجم توسعه قرار بود هر سال ۲۰۰ میلیارد تومان برای این امر اختصاص پیدا کند. ابتدا تنها مشهد و پس از آن سه شهر مشهد، قم و شیراز در این بودجه سهم داشتند اما سال گذشته نه تنها مبلغ این بودجه به صد میلیارد تومان کاهش یافت بلکه میان تمام ۳۱ استان کشور تقسیم شد که طبیعی است در این میان سهم اندکی برای قم باقی ماند.
سید ابوالفضل اسماعیلی، معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم در گفتگو با مهر، این اقدام دولت قبل را مغایر ماده ۱۲ قانون پنجم توسعه میداند.
او میگوید قانون برنامه پنجم توسعه به سه شهر مشهد، قم و شیراز تصریح دارد و این اعتبارات باید میان این سه شهر توزیع شود.
به گفته اسماعیلی استاندار قم مکاتباتی داشته با معاون برنامهریزی ریاست جمهوری تا این مشکل برطرف شود.
برای بودجه ۹۴ رقم بودجهای که بر اساس ماده ۱۲ به قم اختصاص پیدا میکند، نسبت به سال گذشته مقداری افزایش پیدا کرده اما باز هم مبلغ قابل توجهی نیست. آن هم برای شهری که چندین برابر جمعیت خودش را در طول سال پذیرایی میکند و در مناسبتها به اندازه ظرفیت یک پایتخت در خود زائر جای میدهد.
۱۱ میلیارد تومان برای سال آینده
به گفته معاون استاندار قم عدد بودجه زیارت برای سال ۹۴ برای شهر قم به ۱۱ میلیارد تومان است که نسب به سال گذشته ۶ میلیارد تومان رشد داشته است. این در حالی است که عدد بودجه زیارت شهر شیراز در لایحه بودجه ۹۴، حدود ۱۲ میلیارد تومان و مشهد ۲۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه تعداد زائران شهرهای قم و شیراز قابل مقایسه نیست اما بودجه زیارت شیراز بیشتر است اظهار داشت: ما اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و همچنان در حال رایزنی هستیم.
به گفته اسماعیلی در لایحه بودجه ۹۴ حتی برای استانهای کردستان هم عددی در نظر گرفتهاند تا مثلاً مسجدی ساخته شده یا امامزادهای ترمیم شود و این در حالی است که شهر قم با تعداد زائر سالانه ۲۰ میلیون نفر، نیاز متراکمی برای این مسئله دارد.
قانون برنامه پنجم توسعه به سه شهر مشهد، قم و شیراز تصریح دارد و این اعتبارات باید میان این سه شهر توزیع شود
وی با اشاره به اینکه ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه صراحت دارد که این مبلغ باید برای توسعه زیرساختهای زیارتی صرف شود گفت: باز هم از آقایان خواهش میکنیم که این مبلغ را به شهرهایی که زائر میلیونی دارند متمرکز کنند.
معاون استاندار قم با اشاره به اینکه این کمبود مراکز اقامتی و دیگر کمبودها موجب شده نتوانیم خدمات متناسب با شأن زائران حضرت معصومه(ص) را ارائه کنیم افزود: جبران کمبودهای چندین ساله در قم نیاز دارد اعتبار خوبی برای شهر مقدس قم در نظر گرفته شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در شعاع ۲۰۰ کیلومتری شهر قم ۲۰ میلیون جمعیت ساکن هستند که به دو ساعت رانندگی به راحتی به قم میرسند ابراز داشت: قم نیاز به نگاه ویژه برای به دوش کشیدن نقش پررنگ زیارتی در کشور دارد.
عضویت قم در کارگروه توسعه و تعمیق
تشکیل کارگروه توسعه و تعمیق زیارت در هیئت دولت استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی یکی از اقدامات دولت یازدهم در مسیر کمک به مسئله زیارت است. در این کارگروه علاوه بر وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دو استاندار قم و خراسان رضوی هم حضور دارند.
جلسه دوم این کارگروه که همان نقش هیئت دولت را دارد و میتواند مصوباتی در حد و اندازه مصوبات هیئت دولت داشته باشد.
به عقیده معاون استاندار قم اینکه استانداران خراسان رضوی و قم در این کارگروه عضو شدهاند در واقع نقطه امیدی است که شاید صدای شهر قم در این عرصه شنیده شده و مشکلات مستقیم انعکاس داده شود.
وی با اشاره به اینکه رایزنیها در دولت برای استانداری قم راحتتر است ادامه داد: وقتی چنین لوایحی به مجلس میرود، به این دلیل که نمایندگان شهرهای مختلف حضور دارند، تغییراتی اتفاق میافتد که نتیجه آن برای ما مطلوب نیست. ما تلاش میکنیم رایزنیها در سطح هیئت دولت ادامه پیدا کند تا رقم منطقیتری ذیل این ماده قانونی برای قم اختصاص یابد.
زینب آخوندی
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