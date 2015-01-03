به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شرح ماجرا» با بیش از ۱۰ بار نوبت چاپ، یکی از آثار برگزیده انتشارات انقلاب اسلامی است که به کوشش جناب آقای علیرضا مختارپور قهروردی گردآوری و تدوین شده است.
این کتاب ۱۹۴صفحهای، فرازهای مهمی از بیانات و رهنمودهای مقام معظّم رهبری دربارهی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و فتنهی سال ۸۸ در یک بازه زمانی حدود ۱۱ ماهه، از اول فروردینماه ۸۸ در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا(علیهالسلام) تا ۲۸ بهمنماه همان سال، در دیدار جمعی از مردم آذربایجان را در خود جای داده است. مطالب این کتاب، ضمن عنوانبندی ریزموضوعات آن، ترتیب تاریخی ایراد بیانات را نیز مدنظر قرار داده است.
مطالب بخشهای نخستین کتاب شامل رهنمودها و توصیههای معظم له قبل از انتخابات و موضوعاتی چون مردمسالاری دینی و مخالفت دشمن با آن، معیارهای تشخیص صلاحیّت نامزدها و انتخاب اصلح، وجوب عقلی و شرعی شرکت در انتخابات و پیشبینیها و هشدارها درباره نقشهها و برنامهریزیهای دشمن علیه انتخابات است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه تهیه آثار این انتشارات میتوانند با شماره تلفنهای ۶۶۴۹۳۵۴۸ و ۶۶۴۸۳۶۹۵ تماس حاصل و یا به پایگاه اطلاع رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.
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