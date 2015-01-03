میزان کاهش تولید اوپک رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیزنس گلف، تولید اوپک در ماه دسامبر به 270 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد که این رقم در 6 ماه گذشته به عنوان پایین ترین مقدار تولید برای این سازمان محسوب می شود.

بر پایه این گزارش، علت کاهش تولید را می توان به سه عامل نسبت داد.

بیزنس گلف، کاهش تولید لیبی به دلیل حمله موشکی به یکی از مهمترین پالایشگاه‌های این کشور را به عنوان عامل نخست و به کارگیری سیاست توازن در صادرات نفت توسط عراق و در نهایت اتخاذ سیاست توازن در تولید نفت توسط عربستان سعودی را به عنوان دومین و سومین عامل کاهش تولید اوپک عنوان کرده است.

در همین حال، تولید نفت اوپک در ماه دسامبر 29.98 میلیون بشکه در روز گزارش شد، این در حالی است که در ماه قبل از آن، یعنی نوامبر این رقم 30.25 میلیون بشکه در روز بود.

همچنین در 27 نوامبر سال گذشته میلادی در پی تصمیم مجدد اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید خود بر پایه 30 میلیون بشکه در روز، قیمت نفت به پایین ترین حد خود در 4 سال اخیر تنزل کرد و به رقم نزدیک به 71 دلار رسید و از آن به بعد قیمت نفت همچنان در حال سقوط است و تا رقم 56.74 دلار در هر بشکه هم رسیده است.