پیروزی مقتدارانه گلدن استیت مقابل تورنتو رپتورز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلدن استیت وریرز در ادامه پیروزی‌های خود در این فصل از رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز شنبه برابر تورنتو رپتورز پیروزی مقتدرانه 126 بر 105 را رقم زد. این بیست و ششمین برد فصل گلدن استیت در قبال پنج باخت بوده که جایگاه این تیم را در صدر جدول کنفرانس غرب مستحکم‌تر کرده است. در کارنامه تورنتو رپتورز نیز 24 برد و 9 شکست به چشم می‌آید. این تیم بعد از آتلانتا هاوکس در رده دوم کنفرانس شرق ایستاده است.

در بازی دو تیم امروز "استفان کوری" گارد تیم گلدن استیت وریرز با کسب 32 امتیاز، 5 ریباند و 12 پاس منجر به امتیاز ستاره میدان بود. این بازیکن ارزشمند در آرای انتخاب بازیکنان بازی "آل استار" تاکنون پس لبرون جیمز در رده دوم انتخاب کلی قرار دارد و در منطقه شرق نیز غرب نیز پیشتاز است.

در سایر بازی‌های امروز نتایج زیر کسب شده است:

* شارلوت هورنتس 87 - کلیولند کاوالیرز 91

* بوستون سلتیکس 101 - دالاس ماوریکس 119

* اوکلاهما سیتی ثاندر 109 - واشنگتن ویزاردز 102

* میلواکی باکس 91 - ایندیانا پیسرز 94

* یوتا جاز 92 - آتلانتا هاوکس 98

* لس آنجلس لیکرز 106 - ممفیس گریزلیز 109

* اورلاندو مجیک 98 - نیوجرس نتس 100

* نیویورک نیکس 81 - دیترویت پیستونز 97

* نیواورلینز پلیکانز 111 - هوستون راکتس 83

* فینیکس سانز 112 - فیلادلفیا سونی سیکسرز 96