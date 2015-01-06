به گزارش خبرنگار مهر، کشمکش در هیات مدیره استقلال کاملا مشهود است و دسته بندی را می توان حتی از دور در آن بخش تصمیم‌ساز دید و درک کرد. پورحیدری و معینی و افشارزاده تمامی نظرات و ایده هایشان شبیه به هم است و آن را اجرا می کنند که خود تشخیص می دهند (در مورد اطرافیان قلعه نویی، در مورد تیموریان، در مورد صادقی، در مورد خریدهای جدید، درمورد بدنساز استقلال و ..)

از سوی دیگر افجه ای و صادق پور و نثاری با احتیاط تر حرکت می کنند و تقریبا نظری ندارند و صاحب پناه و توفیقی هم علی رغم اختلاف نظر و رقابت با یکدیگر برای جانشینی احتمالی افشارزاده در صورت استعفا هر دو در مورد مسایل مالی و فنی یک جور فکر می کنند.

با این وجود اما سکوت قلعه نویی پس از پایان نقل و انتقالات جای تعجب دارد. او که برآیند تفکرات هیات مدیره را به سود خودش نمی بیند، با وجود آنکه اعضای هیات مدیره از عملکردش در نقل و انتقالات راضی هستند اما او هرگز تا این لحظه اعلام رضایت نکرده و نگفته که خواسته هایش در نقل و انتقالات برآورده شده است.

این همه درحالی است که پورحیدری و معینی معتقدند که در نقل و انتقالات و با توجه به لیست سرمربی خوب عمل کرده اند و این نکته را در مصاحبه های خود تاکید دارند. آنها که امیر قلعه نویی را می‌شناسند می دانند که این سکوت سیاستمدارانه به آن دلیل است که قلعه نویی از این خرید ها مطمئن نیست و ترجیح می دهد که مصاحبه اش در مورد نقل و انتقالات زمستانی را برای آینده نگه دارد تا اگر نتیجه مورد نظر آن نبود که خودش دلش می خواهد آنوقت نقل و انتقالات را به نقد بکشد اما حالا نه تایید می کند و نه تکذیب.