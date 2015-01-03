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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

کلنگ زنی طرح پمپاژ آب رودخانه سیمره به زمین های کشاورزی شهرستان سیروان

کلنگ زنی طرح پمپاژ آب رودخانه سیمره به زمین های کشاورزی شهرستان سیروان

ایلام-با حضور استاندار ایلام ، نمایندگان حوزه شمالی استان و معاونین عملیات اجرایی طرح پمپاژ آب روخانه سیمره به سه هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان شیروان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در حاشیه آغاز این طرح با اشاره به اهمیت آن در رونق اقتصادی منطق تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح بیش از سه هزار هکتار از زمین های مرغوب زراعی این منطقه آبی می شود.

وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد این اراضی برای ایجاد باغات جدید در شهرستان در نظر گرفته شده و ۳۰ درصد به بحث کشاورزی آبی اختصاص می یابد.

این مسئول با تشکر از نمایندگان محترم استان و سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین اعتبارات آغاز عملیات اجرایی آن گفت: در استان ایلام برای ایستگاه های پمپاژ و آبرسانی به اراضی کشاورزی ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی استانی اختصاص یافته است در مجموع در کل استان با توجه به تلاش های جهاد کشاورزی از دشت عباس تا شمال استان دارد امسال بیش از ۵۲۰ میلیارد تومان در این خصوص هزینه خواهد شد.

لازم به ذکر است استاندار ایلام در سفر به شهرستان سیروان از پروژه احداث مسجد در این شهرستان بازدید کرد وی همچنین اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیروان را نیز افتتاح کرد.

کد مطلب 2454606

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