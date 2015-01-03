به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت و نمایندگی برخی از کشورهای خارجی، از جمله ترکیه ، چین، روسیه ،کره جنوبی، تایوان و اتریش نیز نوین ترین و جدیدترین کالاها ، خدمات و صنایع مرتوبط به این حوزه را ارائه و در معرض دید علاقه مندان قرار خواهند داد.

امروزه یکی از ملزومات زندگی در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و کلانشهرها، ایجاد مجتمع‌های تجاری و فروشگاه‌های زنجیره است تا شهروندان بتوانند در زمانی مناسب، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و به این ترتیب ضمن کاهش میزان رفت و آمد، میزان آلودگي هوا و مصرف سوخت و انرژي نیز کاهش می یابد و از طرفی کنترل مسائل بهداشتی و قیمتی هم آسان تر صورت می گیرد.

در این نمایشگاه، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ( دولتي، تعاوني و خصوصي)، مجتمع‌هاي فروشگاهي، رسـتوران‌هاي زنجيـره اي ارائه دهنده مـواد غـذايـي، شـوينـده، آرايـشي بـهـداشـتي، پـوشـاک، کـيـف وکـفش، لـوازم خانـگي، مبلـمان، صنـايع دستي، صـوتي و تـصـويري ،توليد کنندگان تجهيزات و لوازم فروشگاهي شامل قفسه هاي فروشگاهي، سبدهاي حمل کالا، يخچال‌هاي ويتريني و سردخانه، صنـدوق و ريل کنـار صندوق، بـارکد زن، بـارکـد گير، دستگـاه پول شمار، سـازندگان آسانسور و پله برقي، دستگاه‌هاي مـخصوص ورودي پـارکينگ، کارت زن مخـصوص زمان تـوقف، تابلو هاي تبليغاتي بيرون و داخل سالن، سازندگان درب هاي الکترونيکي، دستگاه هاي ايمني و حـفاظـتي و دستگاه هاي بسته بندي فروشگاه هاي زنجيره اي و خدمات جانبی از جمله : بانک، بيمه، خدمـات مخابـراتي، کـارت اعتبـاري، نرم افزار هاي فروشگاهي، سرويس‌هاي آتـش نشـاني و خـدمات نظافتي؛ کالاها و خدمات خود را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهند.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فضایی بالغ بر 5 هزار متر مربع و در سالن‌های 10 و 11 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه نسبت به دوره قبل از نظر متراژ بیش از 50 درصد و از نظر تعداد شرکت‌ها، 30 درصد افزایش یافته است.

حمایت از کالاها و محصولات داخلی ،آشنايي مصرف کنندگان با کالاها و خدمات با کيفيت و مطابق با استاندارهاي داخلي و بين المللي ، توسعه صادرات کالاهای داخلی ، معرفي محصولات ايراني قابل رقـابت در بازارهاي جهاني جهت صادرات ، خريد آسان، مطمئن و سريع ، تامين سلايق مصرف کنندگان و ايجاد نشاط جمعي در مجتمع هاي فروشگاهي، ايجـاد رقـابت در تـوليـد بـراي دستـرسي به نيـازهاي واقعي مـصرف کنندگان ،ترويج فرهنگ خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي به منظورکاهش آلودگي هوا، کاهش مصرف سوخت، انرژي و جلوگيري از اتلاف وقت ،کنترل و نظارت سازمان يافته بر بهداشت و سلامت کالاها به صورت عملي ، نرخ گذاري و نظارت در قيمت‌ها و آشنايي با آخرين تکنولوژي‌ها در زمينه تجهيزات فروشگاهي ، مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کالا، خدمات و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از 15 تا 18 دی ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه مندان است.