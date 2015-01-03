گولن، فارابی و حسن بیگی مهمان «پنجره» شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین شماره هفته‌نامه «پنجره» با پرونده ویژه‌‌ای پیرامون تحولات ترکیه با عنوان «اسلام گولنی» منتشر شد.

در این شماره از پنجره سرویس سیاسی با بررسی موضوع ترکیه آينده فعالیت سیاسی فتح‌الله‌ گولن در مقابل رجب طیب اردوغان را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا مصاحبه‌ای اختصاصی با کارامالا اوغلو، مسئول سياست خارجي حزب سعادت ترکيه داشته است.

همچنین در ادامه رضا دهقاني، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ترکيه در گفتگویی ابعاد مختلف روابط اردوغان و گولن را زیر ذره بین قرار داده است.

گولن و اسلام ليبرال در ترکيه امروز، امپراتوری گولن را بهتر بشناسيم، اتحاد گل با طرفداران فتح الله، ريشه‌يابي انديشه فتح‌الله گولن در گفت‎وگو با احمد رهدار، نگاهی به تفکرات هواداران رئيس جنبش اسلام آناتوليايي و تحليلی بر ابعاد مختلف جريان سياسي و اجتماعی گولن از دیگر مطالب پرونده ترکیه سرویس سیاسی پنجره است. هم چنین سرویس سیاسی این هفته نامه در ادامه نامه ظریف پیرامون موضوع هسته‌ای، تحولات بحرین و تحریم‌های ضد ایرانی جدید را مورد بررسی قرار داده است.

سرویس اندیشه پنجره نیز این هفته به سراغ اندیشه سیاسی فارابی رفته است. سید مرتضی فاطمی سردبیر هفته‌نامه در یادداشتی با عنوان «فيلسوف آغازگر» دلایل لزوم خوانشی مجدد از فارابی را برشمرده و سيديحيي يثربي نیز در یادداشتی به ارزیابی سياست در انديشه فارابي پرداخته است.

حجت‌الاسلام احمد جهان‌بزرگی نیز در این پرونده نسبت فقه و سياست در انديشه فارابي را مورد بررسی قرار داده است. اما بخش اصلی این پرونده را می‌توان مناظره احمد بستانی و مرتضي يوسفی‌راد درباره نظريه زوال انديشه سياسي در ايران دانست.

پنج پرده از انتخابات تونس، حزب‎الله و المستقبل در مسير گشايش سياسي، مجمع‌الجزاير نظامي آمريکا، اردوغان و احياي اسلام‎گرايي سني و ترديد درباره حمله سايبري کره شمالي به آمريکا نیز یادداشت های باشگاه ترجمه پنجره را تشکیل می‌دهند.

اما ضمیمه رایگان پنجره مثبت نیز در این شماره از خود به گفتگو با ابراهیم حسن‌بیگی از نویسندگان انقلاب اسلامی پرداخته که اظهارنظر وی در مورد مدیریت حوزه هنری در این مصاحبه بسیار قابل توجه و خواندنی است.