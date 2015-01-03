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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

بوکوحرام 40 نفر را در شمال شرق نیجریه ربود

بوکوحرام 40 نفر را در شمال شرق نیجریه ربود

یک رسانه غربی از ربودن 40نفر در شمال شرق نیجریه از سوی تروریست های بوکوحرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی بی تایمز، تروریست های بوکوحرام این بار 40نفر را در استان بورنو در شمال شرق نیجریه ربودند.

بوکوحرام فعالیت خود را از سال 2003 آغاز کرد و اولین حمله را در سال 2004 انجام داد. مقر اصلی آنها در شمال شرقی نیجریه در اطراف شهر میادوگوری است. محمد یوسف، رهبر سابق و موسس بوکو حرام متولد شهر گیرگیر در ایالت یوبه بود. وی نام رسمی گروه را “جماعه اهل سنه لدعایاتی و الجهاد” (جامعه مردم اهل سنت که خود را موظف به انتشار آموزه‏ ها و جهاد می‏ دانند) برگزید. بر خلاف ظواهر، بنا به ادعای بی.بی.سی. این سلفی جنجالی دارای تحصیلات بوده، به زبان انگلیسی سلیس صحبت می ‏کرده، زندگی ثروتمندانه ‏ای داشته و خودرو مرسدس بنز داشته است.

کد مطلب 2454612

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