به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید مثقالی متولد ۱۳۲۲ در اصفهان تنها برنده‌ ایران جایزه‌ هانس کریستین آندرسن است که این جایزه‌ معتبر را سال ۱۹۷۴ میلادی به دلیل تصویرگری کتاب «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی از آن خود ساخت. این کتاب پیشتر نیز جایزه اول دوسالانه‌ بولونیا در ایتالیا و دوسالانه‌ «براتیسلاوا» چکسلواکی را در کارنامه موفقیت‌های وی ثبت کرده بود.

سابقه‌ی ورود این پیشکسوت تصویرگری و انیمیشن ایران به کانون به سال ۱۳۴۶ هجری خورشیدی باز‌ می‌گردد و او در این سال‌ها جوایز ارزشمند دیگری را نیز از جشنواره‌های جهانی برای سه کتاب‌ «آرش کمانگیر»، «جمشید شاه» و «قهرمان» دریافت کرد.

از وی آثار مطرحی نیز مانند «شهر ماران»، «مارمولک کوچک اتاق من»، «می‌تراود مهتاب»، «من و خارپشت و عروسکم» و «ترا من چشم در راهم» در کانون تصویرگری شده است.

این پیشکسوت مطرح عرصه‌ تصویرگری به تازگی نظارت هنری ۷ عنوان کتاب شعر کودکانه کانون را برای گروه سنی «ب» و «ج» (۶ تا ۱۲ سال) بر عهده گرفته که عنوان هر یک از ‌آن‌ها از متن یکی از اشعار این مجموعه انتخاب شده است.

«دامادی آقا کلاغه» سروده‌ مریم اسلامی و تصویرگری شیوا اکرم‌زاده، «یک قوری پر از قور» سروده‌ مریم هاشم‌پور و تصویرگری مانلی منوچهری، «یک قاچ هندوانه» سروده‌ زهرا داوری و تصویرگری نازنین عباسی و «قدِ سرِ سوزن» سروده‌یناصر کشاورز و تصویرگری میثم موسوی از جمله کتاب‌های این مجموعه به شمار می‌روند.

هم‌چنین «صدای بال لک‌لک‌ها» سروده‌ مریم اسلامی و تصویرگری سحر حقگو، «شب تاریک» سروده‌ فریدون سراج و تصویرگری شیوا اکرم‌زاده و «دم گربه‌‌ها را بکش» سروده‌ طیبه شامانی و تصویرگری ندا عظیمی از دیگر کتاب‌هایی است که نظارت هنری آن را مثقالی بر عهده داشته است.

بر اساس این گزارش مثقالی در سال‌های فعالیت خود در عرصه‌ هنر تصویرگری و کارگردانی فیلم‌های پویانمایی علاوه بر جوایز عنوان شده موفقیت‌های دیگری نیز مانند دریافت جایزه دوسالانه‌ کتاب بولونیا در سال ۱۳۵۰ برای تصویرگری کتاب «قهرمان»، جایزه «سیب طلا» دوسالانه‌ی ‏‏«براتیسلاوا» (چکسلواکی) در سال ۱۳۵۱ برای تصویرگری کتاب «آرش کمانگیر»، جایزه «نوما» از ژاپن برای کتاب «من ‏و خارپشت و عروسکم» در سال ۱۳۶۴، جایزه مخصوص جشنواره فیلم «ونیز» ایتالیا در سال ۱۳۵۲ برای فیلم «پسر و ساز و پرنده»، جایزه مخصوص جشنواره فیلم «مسکو» و جایزه بزرگ جشنواره فیلم کودک «جیفونی» ایتالیا در سال ۱۳۵۴ برای فیلم «دوباره ‏نگاه کن» و سومین جایزه دوسالانه پوستر «ورشو» لهستان در سال ۱۳۵۶ کسب کرده است.

علاوه بر این فیلم‌های پویانمایی «سوء تفاهم»، «آقای هیولا»، «شهر خاکستری»، «کرم خیلی خیلی خوب»، «یک قطره خون. یک قطره نفت»، «از جهات مختلف»، و «چرا و چطور: میخ و پیچ»، «چرا و چطور: کبریت»، «چرا و چطور: لیوان» از دیگر فیلم‌هایی است که مثقالی نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده داشته است.