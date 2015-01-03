بدهی ۴۶۰میلیونی مشترکان دولتی به اداره برق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر مناقبیان صبح شنبه در جلسه شورای اداری جزیره هرمز با تبریک فرارسیدن سالروز امامت رسیدن حضرت صاحب الزمان (عج) و هفته وحدت با اشاره به طرح فرش خاکی که قرار است برای پنجمین سال در این جزیزه زیبای خلیج فارس ساخته شود، گفت: در رابطه با ساخت فرش خاکی گمانه های مختلفی وجود دارد که عده ای از اساس با ساخت این فرش مخالف هستند و دوست داران محیط زیست در این خصوص بسیار نگرانند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه ساخت این فرش از حمایت های مالی برخوردار است و قرار است این طرح در جزیره هرمز اجرا شود. باید از ظرفیت و استعداد جوانان این جزیره در اجرای برنامه های هنری و فرهنگی به این شکل استفاده و بهره برد.

مناقبیان عنوان کرد: باید بدانیم که جوانان هرمزی می توانند این کار را انجام دهند و از آنها باید حمایت شود تا بتوانند در امر کارهای فرهنگی کمک حال جزیره باشند.

امام جمعه هرمز با انتقاد از برخی رفتارهای هنرمندان در جزیره هرمز، اظهارداشت: عده ای به اسم هنرمند هر کاری که می خواهند بر خلاف ارزش ها انجام می دهند. نظام اسلامی این گونه کارها را نمی پذیرد که هنرمندی با هر سر و وضعی، هرکاری که دلش بخواهد بیاید و انجام دهد. این گونه رفتارها که از سوی برخی هنرمندان سر می زند موجب می شود که تاثیر مخرب آن را در جامعه ببینیم.

حجت الاسلام مناقبیان با اشاره به حضور گردشگران در جزیره هرمز بیان داشت: با توجه به اینکه فصل حضور گردشگران و هموطنان عزیزمان به این جزیره است، باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در کنار فرهنگ گردشگری ترویج دهیم.

وی خاطرنشان کرد: جزیزه هرمز یک جزیره ولایی و شهید پرور است و نمی پذیرد که عده ای به نام گردشگر با هر شکل ظاهری و بدون توجه به رعایت حجاب به این جزیره تردد کنند.

مناقبیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از حضور برخی از مسئولان ادارات بخش هرمز در جلسات شورای اداری گفت: بخشدار محترم با این ناهماهنگی برخورد جدی کند.

در ادامه این جلسه بخشدار هرمز با تقدیر و تشکر از مسئولان ادارات بخش هرمز گفت: همه مسئولان ما خدمتگذاران این جزیره هستند و با همین کمبودها در جزیره توانستند خدمت رسانی کنند.

فریدون دریانورد بیان داشت: با توجه به اینکه جزیره هرمز یک جزیره ارزشی است همه مسئولان نسبت به این جزیره در هر کجای استان که باشند نگاه ویژه ای دارند.

وی با تقدیر از استاندار هرمزگان و فرماندار قشم که با نگاه ویژه به دنبال رفع محرومیت و مشکلات جزیره هرمز هستند، اظهارداشت: بالاترین خدمتی که به این جزیره شده است الحاق این جزیره به منطقه آزاد قشم است که امیدواریم با تلاش نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس و با پیگیری جهاد گونه در به تصویب رسیدن جزییات طرح الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم این موضوع به سرانجام خوبی برسد.

بخشدار هرمز با اشاره به سفر گردشگران به این جزیره گفت:حضور گردشگران در این جزیره می تواند به اقتصاد جامعه محلی کمک کند و تاثیرات بسزایی در رونق اقتصادی هرمز دارد.

وی در ادامه گفت: برخی از دستگاه ها توانسته اند که حداقل ۶۰ درصد از این اعتبارات را جذب کنند و عده ای هم هنوز اعتبارات خود جذب نکرده که باید هر چه زود تر اقدام کنند.

مشترکان دولتی ۴۶۰ میلیون تومان به اداره برق هرمز بدهکار هستند

مهدی تراهی مسئول امور مشترکان اداره برق هرمز در جلسه شورای اداری هرمز بیان داشت: ۲۲ مشترک دولتی در این جزیره وجود دارد که ۴۶۰ میلیون تومان بدهی خود را تاکنون با این اداره تصویه نکرده اند.

وی گفت: کل مشترکان خانگی و اداری این جزیره دو هزار مشترک است که بالاترین آمار بدهکاری در مشترکان دولتی است.

پرداخت هزینه ۲۵ میلیونی اشتغال به مدد جویان بهزیستی

صفورا دریاپیما سرپرست بهزیستی هرمز در این جلسه با اشاره به پرداخت هزینه ۲۵ میلیون تومانی برای توسعه اشتغال مددجویان گفت: این هزینه برای اشتغال پایدار خانوار های تحت پوشش این نهاد ماست که پس از به خود کفایی رسیدن از چرخه حمایتی خارج خواهند شد.

سرپرست بهزیستی هرمز بیان داشت: در طول مدت سه ماهه هزینه درمان مانند توانبخشی و امور اجتماعی به افراد نیاز مند در سطح شهر هرمز پرداخت شده است.

دریاپیما گفت: اجرای برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم به خوبی در این جزیره صورت پذیرفت.