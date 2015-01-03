یادواره موسیقایی فرامرز پایور منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به اهتمام و تنظیم محمد بیات کارشناس موسیقی و نوازنده سنتور و صدای ایمان نوریان تولید و توسط شرکت فرهنگی هنری «چکاوک زنده رود» در بازار منتشر شده است.

این آلبوم شامل چهار قطعه از برجسته ترین قطعات و تصانیف زنده یاد فرامرز پایور و همچنین یک قطعه محلی است که توسط محمد بیات برای سه سنتور و تنبک تنظیم شده است. ضمن اینکه در آلبوم ایمان نوریان کار خوانندگی قسمتهای آوازی را نیز به عهده گرفته است.

از بیات و نوریان پیش از این نیز آثاری در فضای مجازی منتشر شده که با استقبال مخاطبان موسیقی ایرانی مواجه شده است.

محمد بیات فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است و ایمان نوریان نیز تاکنون به عنوان خواننده برگزیده جشنواره موسیقی فجر جوان در استان اصفهان معرفی شده است.