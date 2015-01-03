سامانه مدیریت بحران و ارزیابی خسارات زلزله طراحی شد

دکتر عباس کنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه مدیریت بحران و ارزیابی خسارات زلزله برای نخستین بار در سطج کشور با تلاش سه ساله جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، توسط شرکت دانش بنیان پژوهشگران رخدادهای طبیعی طوس طراحی شد.

وی گفت: سامانه مدیریت بحران و ارزیابی خسارات زلزله در حقیقت یک کار تحقیقاتی است که برای نخستین بار در سطح کشور، در سازمان فاوا (شهرداری مشهد) به صورت عملیاتی پیاده سازی شده است.

وی افزود: این سامانه مشخصات زمین لرزه های کشور را لحظه به لحظه از طریق دو مرکز زلزله نگاری ( IGTU , NEIC ) دریافت و طی پنج مرحله پردازش و شبیه سازی، خسارات ناشی از زلزله به اجزای مختلف شهر (ساختمان ها، شریانهای حیاتی و ...) را ارزیابی می کند.

عضو گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در ادامه پیرامون دیگر خصوصیات سامانه مذکور خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از پردازش داده ها، به صورت نقشه های تخمین خسار لایه لایه، از طریق SMS، Email و سایت سامانه با قابلیت استفاده بر روی گوشی همراه در اختیار مدیریت شهری و گروه های امداد و نجات قرار می گیرد.

کنگی با اشاره به همکاری ۱۶ تن از استادان رشته های مختلف دانشگاهی در این طرح افزود: بعد از سه سال کار مستمر تحقیقاتی، این سامانه از حدود یک سال و نیم قبل در مرحله راستی آزمایی قرار گرفت و دقت آن تایید شد.

وی از استقبال و همراهی و حمایت های مالی و معنوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در راستای کاربردی کردن این سامانه تقدیر کرد.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، سامانه مدیریت بحران و ارزیابی خسارت زلزله، پس از وقوع هر زمین لرزه قادر است به محض دریافت اطلاعات، با دقت مورد نیاز در یک تصمیم مدیریتی خسارات وارد شده بر بخش های مختلف شهر را تخمین و اطلاعات مورد نیاز را از طریق سیستم های ارتباطی در اختیار مدیران شهری قرار دهد.

کمگی در خاتمه تصریح کرد: این سامانه با هدف یکپارچه سازی عملیات امداد و نجات، با رویکرد کاهش تلفات ناشی از زمین لرزه طراحی شده است.