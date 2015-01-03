  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۰

محمدبیگی:

همایش بررسی مدیریت مراتع روستایی در قزوین برگزار می شود

همایش بررسی مدیریت مراتع روستایی در قزوین برگزار می شود

قزوین- معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین، از برگزاری اولین همایش بررسی مدیریت مراتع روستایی و ارائه راهکارهای اجرایی در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محمد بیگی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: معاون دفتر مرتع سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری به همراه معاونین فنی و روسای ادارات مرتع از استان های اصفهان، چهارمحال وبختیاری، البرز، کرمانشاه، همدان، لرستان، مرکزی، سمنان و گلستان به همراه بهره برداران مراتع در این همایش شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش ارائه راهکار جهت مدیریت صحیح مراتع در مناطق روستایی و افزایش راندمان تولید علوفه و همچنین تعامل با بهره برداران مراتع روستایی است.

محمد بیگی یادآورشد: اولین همایش بررسی مدیریت مراتع رو ستایی و ارائه راهکارهای اجرایی فردا یکشنبه ۱۴ دی ماه سال جاری با میزبانی استان قزوین برگزار می شود.

کد مطلب 2454629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها