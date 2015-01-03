همایش بررسی مدیریت مراتع روستایی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محمد بیگی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: معاون دفتر مرتع سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری به همراه معاونین فنی و روسای ادارات مرتع از استان های اصفهان، چهارمحال وبختیاری، البرز، کرمانشاه، همدان، لرستان، مرکزی، سمنان و گلستان به همراه بهره برداران مراتع در این همایش شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش ارائه راهکار جهت مدیریت صحیح مراتع در مناطق روستایی و افزایش راندمان تولید علوفه و همچنین تعامل با بهره برداران مراتع روستایی است.

محمد بیگی یادآورشد: اولین همایش بررسی مدیریت مراتع رو ستایی و ارائه راهکارهای اجرایی فردا یکشنبه ۱۴ دی ماه سال جاری با میزبانی استان قزوین برگزار می شود.