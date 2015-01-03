به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، "حسین امیر عبداللهیان" معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های اشتباه عربستان سعودی در قضیه سقوط قیمت نفت انتقاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه سقوط قیمت نفت طبیعتا به ضرر کشورهای خاورمیانه خواهد بود، تصریح کرد: مگر اینکه عربستان وارد عمل شود و به نوعی به وضعیت فعلی تحولاتی ببخشد.

این دیپلمات وزارت امور خارجه ایران به عدم واکنش عربستان سعودی در قضیه سقوط قیمت نفت در 6 ماه اخیر اشاره کرد و از آن به عنوان یک سیاست اشتباه در این ماجرا نام برد و گفت: همچنان امیدوار هستم که عربستان برای این واقعه پاسخی داشته باشد.

امیر عبداللهیان با بیان اینکه سقوط قیمت نفت به پایین ترین حد خود در چهار سال اخیر که بعد از تصمیم اعضای اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید به جز ایران و ونزوئلا ، اظهار داشت: سقوط قیمت نفت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما عربستان سعودی باید گامی در جهت ایفای نقش سازنده در شرایط فعلی بردارد.

معاون وزیر امور خارجه ایران با یادآوری اینکه اگر عربستان سعودی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت کمکی نکند، یک اشتباه بزرگ را مرتکب شده است، بیان کرد: آثار سوء آن در تمامی کشورهای منطقه نمایان خواهد شد.

این دیپلمات دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: ایران و عربستان صحبت‌های در ارتباط با قیمت نفت با یکدیگر خواهند داشت، اما به جزئیات آن اشاره‌ای نکرد.