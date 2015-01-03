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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۱

پول سازی با مجسمه های یخی

پول سازی با مجسمه های یخی

تلفیق نور و یخ و هنر انسان می تواند چنین مجسمه های اعجاب انگیزی خلق کند.

مجله مهر: «استیو» و «هدر برایس»، زن و شوهری هنرمند اند که به خلق مجسمه‌های یخی پرداخته و جوایز زیادی را کسب کرده‌اند. آثار این زوج هنرمند در موزه‌ها، مسابقات جهانی هنر یخی و گالری سالانه‌ شخصی‌شان به معرض نمایش عمومی درمی‌آید. این دو هنرمند متولد سرزمین یخی آلاسکا بوده و دیدار در یک پروژه مجسمه‌سازی با یخ، موجبات آشنایی و ازدواج آنها را فراهم کرده است.

اکنون، این زوج هنرشان را تبدیل به یک تجارت کرده و مجسمه‌هایشان را جهت نمایش در گالری، مسابقات و کارگاه‌های آموزشی مجسمه‌سازی می‌سازند. نمونه‌ای از بهترین کارهای آن‌ها که معمولاً حیوانات و موجودات خیالی را به نمایش درمی‌آورد، می‌توانید در ادامه ببینید.

مجسمه یخی

مجسمه یخی

مجسمه یخی

مجسمه یخی

مجسمه یخی

کد مطلب 2454642

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    نظرات

    • علی ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خیلی قشنگه، نمی شکنه اونوقت؟!

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