افزایش 40 پزشک به مراکز درمانی تامین اجتماعی خوزستان

داریوش پناهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خدماتی که در راستای طرح تحول نظام سلامت در خوزستان ارائه شده، اظهار کرد: برنامه تحول نظام سلامت که از اوایل سال جاری آغاز شد تاکنون ثمرات و برکات فراوانی برای مردم داشته است. این برنامه صیانت بیشتر از سلامت مردم است و همچنین درمان به موقع و کم کردن هزینه های پرداختی جیب مردم را نیز درپی داشته است.

وی افزود: ساماندهی نظام سلامت ابعاد مختلفی دارد که در قسمت های مختلف این طرح پیش بینی شده است، نوع خدمات، گستره خدمات، چگونگی نظارت، چگونگی پرداخت به پزشکان و پرسنل همه اینها در استقرار برنامه تحول نظام سلامت و اجرایی شدن آن نقش داشته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خوزستان ادامه داد: باتوجه به تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی که داریم دولت کار بزرگ و شجاعانه ای را انجام داده است و منابع خوبی نیز در سال جاری به نظام سلامت تزریق شده است.

پناهی زاده اظهار کرد: در بحث پوشش دارو و تهیه داروهای خاص برای بیماران خاص، در افزایش پوشش بیمه ای و کاهش پرداختی های مردم در بحث دارو و درمان اقدامات چشمگیری صورت گرفته است. پیش از این بیماران قلبی برای عمل قلب با وجود دفترچه بیمه باید سه تا چهار میلیون پرداخت می کردند ولی اکنون حداکثر پرداختی برای عمل قلب در بخش دانشگاهی 700 هزار تومان است.

وی ادامه داد: در چند ماه گذشته عمل های الکتیوی مانند پروتز که مردم در سال های گذشته به دلیل مخارج بالا از آن صرف نظر می کردند، اکنون کمک بزرگی به آنها شده و هزینه ها بسیار کاهش داده شده است. اکنون پرداختی در بخش دولتی به پزشکان تقریبا دو یا سه برابر شده است در حالی که بعضی از عمل ها آنقدر مبلغ پائینی داشته که برای خیلی از پزشکان صرف نمی کرده که آن عمل را انجام دهند.

پناهی زاده بیان کرد: اکنون عمل ها به گونه ای ساماندهی شده است که اگر پزشکی در بخش دولتی مشغول به کار شود پرداختی به آنها بیشتر از گذشته است و در مناطق محروم نیز پرداختی ها بالاتر رفته است و خیلی از پزشکان ترغیب شده اند که در این قسمت ها فعالیت کنند.

وی بیان کرد: در سال جاری تاکنون حدود 20 پزشک متخصص و حدود 20 پزشک عمومی به مراکز درمانی خوزستان اضافه شده و تجهیزات پزشکی بیشتری نیز خریداری شده است و همگام با برنامه تحول نظام سلامت به خوبی پیش رفته ایم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خوزستان گفت: در واقع هزینه های این برنامه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود و بر همین اساس امسال 400 میلیارد تومان در بخش درمان غیر مستقیم به بیمارستان های دولتی و داروخانه ها پرداختی داشتیم و پیش بینی می کنیم 100 میلیارد تومان دیگر نیز در ادامه تحول نظام سلامت هزینه صرف شود و در مجموع 700 میلیارد تومان امسال هزینه های بخش درمان تامین اجتماعی در سطح استان است.

وی بیان کرد: اکنون در سال جاری هشت دستگاه آمبولانس و دستگاه های سیتی اسکن نیز به مراکز تامین اجتماعی خوزستان اضافه کردیم و همچنین 150 هزار نفر به نیروهای خود اضافه کرده ایم و به طور کلی با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همگام هستیم که این دانشگاه نیز تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته است.

پناهی زاده تصریح کرد: استان خوزستان در بخش درمان مشکلات فراوانی داشت ولی اکنون با اقداماتی که انجام شده مشکلات مردم کاهش یافته و رضایتمندی بیشتر می شود. البته این به این معنا نیست که دیگر مشکلاتی وجود ندارد زیرا ظرف درمان یک ظرف بی انتها است.

وی افزود: باتوجه به اقداماتی که صورت گرفته است و همدلی که بین مسئولان استان وجود دارد می توانیم بگوییم که جهش خوبی در افزایش خدمات و رضایتمندی مردم و پروژه های در حال ساختی نظیر بیمارستان 160 تختی آبادان، بیمارستان امیرکبیر اهواز و بیمارستان 96 تخته جدید دزفول داشتیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خوزستان گفت: در خصوص استقرار کارشناسان نیز سیاست مدریت درمان و دفتر اسناد پزشکی استان این است که ما خدمات خود را در بیمارستان ها حضوری کنیم تا کمتر مردم به دفتر ثبت اسناد مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در بیمارستان ها و شهرستان ها نیز کارشناسان خود را مستقر کرده ایم و از طرفی نیز واگذاری بخشی از خدمات خود را به کارگزاری های تامین اجتماعی واگذار کرده ایم تا مردم در خسارات متفرقه نیز خدمات خوبی را دریافت کنند.

پناهی زاده تصریح کرد: اکنون در آبادان و دزفول و اهواز کارگزاری هایی مستقر است که کار رسیدگی به خسارت های متفرقه را به عهده دارند.

وی بیان کرد: استان خوزستان پس از تهران دومین استان در کشور از نظر ارایه خدمات درمانی است. در واقع در راستای این برنامه تحول نظام سلامت بخشی از خدمات خود را برون سپاری کردیم و بار مراجعات را کمتر کرده ایم.