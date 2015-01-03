به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در مورد موفقیت‌های والیبال ایران در طول چند سال اخیر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از 6 سال پیش هدف‌مان را گذشتن از سطح آسیا و رسیدن به لیگ جهانی قرار داده بودیم تا بتوانیم به المپیک ریو راه پیدا کنیم ولی این موفقیت‌ها سرانجام کار والیبال نخواهد بود زیرا خودباوری هدف اصلی است که قوت قلب می‌دهد و ضامن موفقیت‌های بعدی والیبال است. کادرفنی، بازیکنان و همه خانواده والیبال باید تلاش کنند زیرا با توکل کردن و بدون خودباوری نمی‌شود به موفقیت رسید.

وی ادامه داد: در بحث مالی تصمیم گرفتیم خود را از وابستگی به دولت دور کنیم و هزینه‌های‌مان را از محل درآمدهای فدراسیون مرتفع کنیم. الان شاید تنها 20 درصد وابستگی داشته باشیم و تقریبا خودکفا هستیم، قطعا تا رسیدن به المپیک ریو این وابستگی را به نزدیک صفر خواهیم رساند. همچنین باید ضمن استفاده از فرصت‌ها، منابع را مدیریت کنیم. نوسان در اقتصاد و مسائل دیگر اجازه نمی‌دهد به دولت وابسته باشیم زیرا اگر بخواهیم چشم‌مان به سهمی از دولت باشد، باید همیشه برنامه‌ها لنگ بزند.

رئیس فدراسیون فوتبال که در برنامه ورزش از نگاه دو شرکت کرده بود، از معافیت 6 درصدی قرارداها برای ملی‌پوشان که باید به فدراسیون پرداخت می‌شد خبر داد و یادآور شد: مطالبات ملی‌پوشان تا ایام دهه فجر پرداخت خواهد شد، این عزیزان از پرداخت 4 درصد از حق قرارداد به فدراسیون و 2 درصد استانی معاف می‌شوند تا دغدغه‌ای نداشته باشند.

وی با اشاره به پخش بازی‌های لیگ جهانی تاکید کرد: رسانه ملی در مسیر تداوم موفقیت‌های والیبال بسیار کمک کرده و من سپاسگذارم. از تمام مربیان استانی و باشگاه‌ها ممنونم که با برنامه‌های تیم ملی و فدراسیون به خوبی همکاری کردند. مربیان زیادی تلاش می‌کنند تا یک ملی‌پوش، ملی‌پوش می‌شود.

داورزنی در ادامه خاطرنشان کرد: در مدتیکه گذشت، ما 8 تیم ملی والیبال داشتیم که هریک برنامه‌های خاصی داشتند که باید ساماندهی می‌شدند. ما همان برنامه‌ها را درسال بعد خواهیم داشت، مانند لیگ جهانی و WORD CUP را در رده بزرگسالان. رنکینگ بالا و شماره یک ما در آسیا حضورمان را در ژاپن قطعی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه لیگ جهانی باعث شد والیبال ایران در معرض دید قرار بگیرد، اظهار کرد: این فرصت برای معروف به عنوان نماینده والیبال ایران و ارومیه یک موقعیت مناسب است تا در کنار والیبالیست های روسیه و حتی اروپا بتواند از دانش روز مربیان و هم تیمی‌هایش استفاده کند، برای رشد والیبال خود و کشور. برای موفقیت‌های اینچنینی باید از مربیان رده‌های پایه که بازیکنانی مانند معروف را تحویل والیبال حرفه‌ای داده‌اند، تشکر کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: بازیکنان بسیاری بودند که خواهان زیادی از لیگ‌های اروپایی داشته‌اند، مانند میلاد عبادی‌پور که نپذیرفت، به ورونای ایتالیا بپیوندد و شاید لیگ والیبال ایران را برای حرفه‌ای شدن مناسب دیده است. اما موضوع سعید فرق می‌کرد زیرا معروف نماینده یک والیبال حرفه‌ای در معتبرترین لیگ والیبال جهان است.

وی ادامه داد: گرچه در مباحث داخلی باشگاه‌ها از جمله نقل و انتقالات دخالت نمی‌کنیم ولی چون موضوع سعید یک بحث ملی برای رشد والیبال بود، ما کمک کردیم تا باشگاه شهرداری ارومیه به خواسته خود در مورد گرفتن پاسور ایتالیایی برسد و حتی بطور مستقیم خودم وارد عمل شدم.

داورزنی در پایان گفت: برای توسعه والیبال ایران در سطح بین‌الملل هدفگذاری کردیم روی برند داخلی و باشگاهی. یعنی بازیکن ما معرف والیبال داخلی و والیبال کشور خواهد بود.