ورود سامانه بارشی ارتفاعات البرز را سفید پوش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی البرز، منصور رحمانیان اظهار داشت: از عصر امروز شنبه هوای استان با وزش باد و کاهش آلاینده ها همراه خواهد بود.

رحمانیان در ادامه تاکید کرد: با ورود سامانه بارشی، پیش بینی می شود از فردا یکشنبه بارش پراکنده برف در ارتفاعات استان البرز آغاز شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در 24 ساعت آینده شهرستان طالقان با 3 درجه زیر صفر سردترین نقطه استان خواهد بود.

وی در پایان بیان کرد: پایداری هوا در چند روز اخیر سبب آلودگی هوای بیشتر مناطق استان البرز شد و در برخی مناطق همچون نظرآباد و فردیس به مرز بحران رسید.