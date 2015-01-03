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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

فردا؛

ورود سامانه بارشی ارتفاعات البرز را سفید پوش می کند

ورود سامانه بارشی ارتفاعات البرز را سفید پوش می کند

کرج - مدیرکل اداره هواشناسی البرز اعلام کرد: روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی به استان بارش پراکنده برف را در ارتفاعات شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی البرز، منصور رحمانیان اظهار داشت: از عصر امروز شنبه هوای استان با وزش باد و کاهش آلاینده ها همراه خواهد بود.

رحمانیان در ادامه تاکید کرد: با ورود سامانه بارشی، پیش بینی می شود از فردا یکشنبه بارش پراکنده برف در ارتفاعات استان البرز آغاز شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در 24 ساعت آینده شهرستان طالقان با 3 درجه زیر صفر سردترین نقطه استان خواهد بود.

وی در پایان بیان کرد: پایداری هوا در چند روز اخیر سبب آلودگی هوای بیشتر مناطق استان البرز شد و در برخی مناطق همچون نظرآباد و فردیس به مرز بحران رسید.

کد مطلب 2454679

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