به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رشاد در آغاز درس خارج خود امروز صبح، با اشاره به دستگیری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، خبر بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق الاسلامی گفت: مایه­ تأسف است؛ او طی بیست سال مبارزه با حاکمیت جور در بحرین، نشان داد که یک شخصیت روحانی مسالمت­ جوست و هرگز قصد آشوب و خشونت­ ورزی ندارد.

رئیس شورای حوزه ­های علمیه تهران افزود: چنین اقدامی با موازین اسلامی و بین المللی معارضت دارد و نقض آشکار حقوق شهروندی است؛ شایسته است دولت بحرین بجای برخورد خشونت ­آمیز با مخالفان و منتقدان خود، به مبارزه ­ی مسالمت­ جویانه ­ی علما، روشنفکران و مردم آن کشور احترام گذاشته، به خواسته­ های بحق آنان تن در دهد؛ چنین اقداماتی به بهبود شرائط در آن کشور و آرام شدن معارضان هیچ کمکی نخواهد کرد، بلکه موجب عکس العمل­ های تندتر و وخیم ­تر شدن اوضاع خواهد گشت؛ از این جهت امیدواریم در اسرع وقت نسبت به آزادی این شخصیت روحانی که مورد علاقه­ شدید مردم آن کشور است اقدام گردد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: این اقدام دولت بحرین احساسات شیعیان جهان را علیه او برخواهد انگیخت و این عواقب سنگینی برای این رژیم خواهد داشت.