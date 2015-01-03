زیرسازی تقاطع ملاصدرا و بلوار شهید مطهری قزوین تسریع می شود

سید محمد علمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پس از اجرای اصلاح هندسی تقاطع ملاصدرا و بلوار شهیدمطهری عملیات زیرسازی این تقاطع در حال اجر است.

علمی افزود: به منظور خاکبرداری و زیرسازی این تقاطع، این مسیر مسدود شده است تا عملیات با سرعت بیشتری اجرایی شود.

وی بیان کرد: تأمین رفاه شهروندان در اجرای عملیات عمرانی در شهر همواره یکی از دغدغه‌های مدیران شهری است و در این راستا به منظور کاهش اتلاق وقت و ترافیک در این مسیر،سازمان عمران شهرداری نسبت به نصب نیوجرسی و تابلوهای ترافیکی اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین تصریح کرد: این عملیات با اجرای جدول گذاری سنگی به طول تقریبی ۳۰۰ متر و جدول گذاری بتنی به طول تقریبی ۸۰۰ متر در حال اجراست.

علمی با بیان اینکه این پروژه از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، خاطرنشان کرد این پروژه در حال حاضر در مرحله خاکبرداری و زیرسازی قرار دارد.