تبریک لاریجانی به روسای مجالس کشورهای جهان به مناسبت میلاد پیامبر (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) هفته وحدت را به روسای مجالس کشورهای جهان تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

با کمال خرسندی سالگرد میلاد فرخنده و پربرکت پیامبر رحمت، عزت و کرامت، خاتم‌الانبیاء حضرت محمدبن عبدالله صلی‌الله علیه و آله را به جنابعالی و همکاران محترمتان صمیمانه تبریک می‌گویم.

محمد صلی‌الله علیه و آله مظهر عدالت، امانت، اخلاق و لطف الهی، نجات‌دهنده انسان از ضلالت و گمراهی و پیام آور صلح، دوستی و برادری می‌باشد. وجودش سراسر رحمت و برکت برای همه مردمان و محل تلاقی همه مسلمانان با مذاهب، اقوام و نژادهای گوناگون می‌باشد.

برادر گرامی؛

امروز پاسخ به ندای پیامبر رحمت مبنی بر تحکیم و تقویت برادری، همدلی و صمیمیت میان امت اسلام مهمترین مسئولیت‌های نخبگان و رهبران جهان اسلام می‌باشد. ندای ملکوتی «اطیعوا االله و رسوله ولا تنازعوا فتشفلوا و تذهب ریحکم» (انفال 46) و یا «واعتصموا بحبل‌الله جمیعا ولا تفرقوا» (آل عمران 103) که رد هر گونه اختلاف و تفرقه میان امت محمد صلی‌الله علیه و آله و دستور به تحکیم صمیمیت، همدلی و برادری است، جان‌ها و دل‌های مشتاق هر مسلمانی را می‌نوازد.

امروز بزرگترین منکر در میان امت اسلامی ایجاد اختلاف و درگیری میان برادران دینی است و ضروری‌ترین معروف دعوت به وحدت،‌ انسجام و یکپارچگی در مقابل ظلم، استکبار و صهیونیسم می‌باشد.

برادر گرامی؛

بار دیگر ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به جنابعالی، از خداوند منان عزت،‌ سربلندی و رستگاری امت اسلامی را مسئلت دارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران