نبود امکانات گریبان گیر هنرمندان شهرستان بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بشرویه در سال ۸۷ در این شهرستان با یک نفر نیرو و در ساختمان استیجاری فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر انجمن های عکس و فیلم، خوشنویسان، شعرو ادب و نمایش وتئاتر و... در این شهرستان فعال شده است.

بشرویه از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است

روح الله فریدونی رئیس نمایندگی فرهنگ و ارشاد شهرستان بشرویه در گفتگو با مهر بیان کرد: با توجه به پتانسیل های هنرمندان در شهرستان بشرویه از همان آغاز تاسیس فرهنگ و ارشاد در بشرویه تصمیم بر ایجاد انجمن های مختلفی در شهرستان داشته ایم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر چند انجمن در شهرستان فعال می باشند، گفت:متاسفانه هم اکنون مشکلات عدیده ای پیش روی جامعه هنری شهرستان قرار گرفته که نبود امکانات، فضا، سالن تخصصی برای تمرین تئاتر و نمایش از جمله این مشکلات است.

فریدونی اظهار داشت: بشرویه از لحاظ فرهنگی بسیار غنی بوده و در این امر مهم ارث پیشینیان را ادامه می دهد و خوشبختانه در حال حاضر مردم شهرستان بشرویه در مقوله های قرانی و مذهبی پیشتاز هستند.

وی از تمامی دستگاه های متولی خواست تا در رفع مشکلات هنرمندان این شهرستان بکوشند چرا که در بحث های هنری حقیقتا شهرستان بشرویه غریب واقع شده است.

راه اندازی اتاق فکر هنر در بشرویه خواسته هنرمندان این شهرستان

جعفر سلیمی یکی از هنرمندان شهرستان در گفتگو با مهر بیان کرد: هسته فکر و اتاق فرهنگ در بشرویه باید تاسیس گردد و چهارچوب های آن نیز مشخص شود.

وی ابزار هنر را تیغ دو سرعنوان کرد وخواستار تشکیل اتاق فکر هنر در بشرویه و همچنین توجه ویژه به بانوان هنرمند شد.

سعید نظیفی نیز از دیگر هنرمندانی است که در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرموده اند: در کار فرهنگی به دنبال توسعه اقتصادی نباشید، گفت: این سخن کافی است تا در جریان کار فرهنگی قرار بگیریم.

وی نبود اداره اختصاصی فرهنگ و ارشاد در شهرستان و نداشتن کادر و نیروی کافی را از جمله دیگر مشکلات عنوان کرد.

سعید نظیفی با بیان اینکه بشرویه از لحاظ امکانات محروم می باشد اظهار داشت: ما در شهرستان بشرویه مجتمع فرهنگی نداریم لذا باید توجه ویژه ای به مردم بشرویه شود.

نبود سالن نمایش برای تئاتر

حسن ناصری سرپرست انجمن تئاتر در شهرستان بشرویه نیز در گفتگو با مهر گفت: پیامی را که می توان در قالب اجرای تئاتر و نمایش به مردم و خصوصا جوانان منتقل کرد بیش از سایر هنرها است اما متاسفانه نبود سالنی برای تمرین و اجرای نمایش و نامناسب بودن وضعیت مالی مشکلات پیش روی هنرمندان ما در عرصه تئاتر و نمایش است.

وی با بیان اینکه گروه نمایش و تئاتر شهرستان بشرویه به جشنواره تکمیلی تئاتر راه پیدا کرده، افزود: لذا هم اکنون نیازمند برگزاری دوره های تخصصی بیشتر با حضور مربیان برجسته می باشد.

حسن ناصری در ادامه همچنین به نبود سالن برای برگزاری نمایش تاکید کرد و اظهار داشت: تاکنون گروه نمایش و تئاتر شهرستان برای تمرین نمایش از سالن آموزش و پرورش استفاده می کرده اند که برای هرشب تمرین مبلغ ۸۰ هزار تومان از آنها اخذ می شده است و گاها نیز از سالن آزادی متعلق به تربیت بدنی استفاده می شده و مبغلی بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای هرشب تمرین گرفته می شده است با این وجود سالن های ذکر شده هردو فاقد استاندارد های لازم برای برگزاری نمایش و تئاتر بوده اند.

ارتقاء نمایندگی فرهنگ و ارشاد شهرستان بشرویه به اداره گامی برای حل مشکلات

محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در سفر به شهرستان بشرویه از ارتقا نمایندگی فرهنگ و ارشاد شهرستان بشرویه به اداره خبر داد و گفت: چارت سازمانی نمایندگی فرهنگ و ارشاد بشرویه مصوب شده و جذب نیروی بومی در شهرستان در اسفندماه انجام خواهد شد.

وی در ادامه یکی از مهم ترین مشکلات را ضعف زیر ساخت های فرهنگی دانست و اظهارداشت: در صورتی که بتوان این مشکل را حل نمود می توانیم مجتمع فرهنگی را نیز ساماندهی کنیم.

محبی همچنین با بیان اینکه هنرمندان باید جریان ساز باشند اظهار داشت: هنرمند باید با خط قرمز ها بازی کند ولی از خط قرمز ها عبور نکند.

وی در خصوص مشکلات هنرمندان و اعضای انجمن های شهرستان در زمینه نبود سالن نمایش برای تئاتر گفت: با توجه به اینکه نمایندگی به اداره ارتقا خواهدیافت قطعا بسیاری از مشکلات انجمن های شهرستان نیز بدین صورت حل خواهد شد چرا که در ردیف بودجه ای خاص قرار خواهد گرفت و به طور تخصصی می توان مشکلات را دنبال کرد و حمایت های بسیاری از آنها صورت خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان به تشکیل مجدد خانه مطبوعات در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیگیر راه اندازی مجدد بیمه خبرنگاران می باشیم و در تلاش هستیم تا به آنها خدمات بیشتری ارائه شود.

گزارش: حسنیه پورغزنین