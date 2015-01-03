مجوز فعالیت سه نگارخانه در تهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه های «نقشینه»، «آس» و «فراهانی» در فصل پاییز مجوز فعالیت از دفتر هنرهای تجسمی را دریافت کردند.

نگارخانه های «نقشینه» با مدیریت مهناز شایسته فر، «آس» با مدیریت کامران هروی و «فراهانی» با مدیریت محسن فراهانی به جمع نگارخانه های تهران پیوستند.

همچنین مجوز فعالیت نگارخانه «مینا» با مدیریت مینا رزازی، «ویستا هنر» با مدیریت پریسا پهلوان مازندرانی، «هور» با مدیریت آیدین امدادیان، «آشیانه مهر» با مدیریت سیداحسان عمرانی، «آفتاب» وابسته به فرهنگسرای آفتاب و با مدیریت نجمه مجتهدی) و «ژیوار» با مدیریت فرخ دارا نیز تمدید شد.