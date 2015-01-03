مهلت ثبت نام در مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ تمدید شد

احمد خطیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به مدت زمان اعلام شده برای ثبت نام در این مسابقه و به ویژه استقبال خوب و درخواست‌های مکرر هنرمندان برای شرکت در این رویداد هنری و فرهنگی زمان شرکت در مسابقه تا تاریخ ۲۰ دی ماه تمدید خواهد شد تا هنرمندان بیشتری بتوانند در این مسابقه ملی شرکت کنند.

وی افزود: با عنایت بر اینکه دبیرخانه این مسابقه از سوم مهر ماه شروع به کار کرده است داوری در دو بخش عکس عاشورایی و معماری ایرانی اسلامی در آیین محرم انجام می شود.

وی درباره نحوه داوری این مسابقه نیز گفت: امسال با توجه به هماهنگی به عمل آمده داوری این دوره از مسابقه برعهده آقایان دکتر مهدی حجت، افشین شاهرودی، علیرضا کریمی صارمی، ابراهیم صافی و آرش حمیدی خواهد بود.

خطیری بیان کرد: مراسم اهداء جوایز و اختتامیه ۱۴اسفند ماه سال جاری با دبیری احمد خطیری برگزار خواهد شد.

وی افرود: سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ به همت کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان کلید خورده است.

دبیر سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ اظهار کرد: علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود می توانند به سایت این مسابقه به آدرسnegahesorkh.com مراجعه کنند.