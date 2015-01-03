باید زندگی نوجوانان را با رنگهای شاد دینی رنگارنگ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمان این هفته برنامه بشری شبکه قرآن و معارف سیما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن راستگو بود. وی با حضور در استودیوی برنامه، به بیان خاطراتی از روزهای گذشته و چگونگی ورود خود به عرصه شعر و قصه قرآنی برای کودکان و نوجوانان پرداخت.

حجت الاسلام راستگو بیان داشت: من در مشهد به دنیا آمدم و در روستایی بنام سعدآباد بزرگ شدم، پدرم روحانی و قاری مسجد بودند، وی برای جذب مردم به خصوص جوانان به قرآن و مراسم مذهبی روش‌های بسیار جدیدی را انتخاب می‌کرد.

وی گفت: من بسیاری از دعاها را به دلیل قرائت توسط پدرم حفظ هستم، وی هر روز صبح با خواندن شعر ما را برای نماز صبح بیدار می‌کرد، در حقیقت ما با نوای قرآن پدرمان بزرگ شدیم.

این معلم قرآنی اظهار داشت: در ابتدا من نیز کمی که بزرگتر شدم، در مسجد بعد از نماز پدرم برای بچه ها اصول و فروع دین می‌گفتم، ابتدا این مطالب را با ریتم و شعر بیان می‌کردم، پس از آن نیز آرام آرام، آن را به صورت جزوه درآورده و حتی در میان بچه‌ها مسابقه نیز برگزار می‌کردم. رفته رفته نیز در همان مسجد با کمک یکی از دوستان پدر، کتابخانه‌ای دائر کردیم تا نوجوانان بتوانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: برخی از بچه‌های محل از بچه‌هایی بودند که از لحاظ اخلاق و تربیت وضعیت چندان مناسبی نداشتند اما با دعوت آن ها به جلسات مطالعه کتاب حتی این افراد نیز به گونه‌ای تغییر کردند که برخی از آن‌ها بعدها به جبهه رفته و به شهادت رسیدند.

وی در رابطه با روزهای معلمی خود و ابداع روش‌های تدریسی جدیدش گفت: من ابتدا در چند مدرسه ملی برنامه اجرا می‌کردم، رفته رفته کارها و مطالعات را فنی‌تر و تخصصی تر نمودم و روش‌های تربیتی و آموزشی جدید را بیشتر مطالعه کردم و ثمره این مطالعات نیز مرکز تربیتی کودکان و نوجوانان شد که از این مرکز ۸۰۰۰ مربی قرآن ویژه کودک و نوجوان تربیت شدند.

راستگو در رابطه با اولین برنامه‌ تلویزیونی خود گفت: اولین برنامه تلویزیونی بنده سال ۵۸ و ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب اجرا شد. در آن زمان رئیس صدا و سیما اصرار داشتند که بنده با لباس روحانیت جلوی دوربین نیایم بعد که ایشان راضی شدند خودم در ابتدا تصمیم گرفتم با لباس روحانیت برنامه اجرا نکنم اما بعد از مدتی لباس پوشیدم ولی عده ای در همان زمان می گفتند که راستگو روحانی نبوده و بعدا لباس روحانیت پوشیده که این اصلا حرف درستی نبود زیرا من از قبل روحانی بودم.

در ادامه برنامه بشری تصاویری از حضور حجت‌الاسلام راستگو در جبهه نشان داده شد و وی در رابطه با این تصاویر گفت: شهید آوینی خودشان فیلمبردار این صحنه بودند، در آن زمان من برای روحیه دادن به رزمنده ها به جبهه می رفتم تا با شوخی و طنز شرایط سخت را کمی آسان تر کنم.

وی افزود: یکی از زیباترین خاطرات من نیز روزی بود که در خرمشهر و زیر گلوله و آتش برنامه اجرا می‌کردم، در آن روز در یک برنامه ۲۰ دقیقه ای، ۴ بار به دلیل انفجارها برنامه قطع شد، هر بار که خمپاره ای شلیک می‌شد هر کداممان به سمتی می رفتیم و دوباره بلافاصه با آرام شدن اوضاع برای ضبط برنامه بازمی گشتیم.

حجت الاسلام راستگو تأکید کرد: یک معلم اخلاق و قرآن باید به روز باشد تا بتواند نوجوانان و جوانان را جذب کند، من نیز برای اینکه دستانم از گچ نیفتاده و بتوانم همگام با نوجوانان جلو بروم عضو بسیاری از شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، وایبر و ... هستم زیرا از این موضوع آگاهی دارم که امروزه فرزندانمان بسیاری از وقت خود را صرف این شبکه ها می کنند.

وی ادامه داد: امروزه در تعلیم و آموزش قرآنی باید از برنامه‌های مجازی و اینترنت بهره جست و باید به گونه ای از روش‌های جدید استفاده کرد که بتوان زندگی نوجوانان را با رنگهای شاد دینی رنگارنگ نمود.

در برنامه این هفته بشری تلاوت جدیدی برای اولین بار از استاد محمد عبدالباسط عبدالصمد پخش شد و پس از آن نیز قاری سوری بنام شیخ عارف العسلی در استودیوی برنامه حاضر شد و ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از برنامه‌های قرآنی، ابتهالی در وصف پیامبر(ص) خواند.