۱۱ هزار مددجو در کرمانشاه برای اشتغال آموزش می بینند

سیامک پاکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توانمند سازی افراد تحت پوشش مبتنی بر ایجاد اشتغال، از اولویت های اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی با بیان اینکه این نهاد در استان کرمانشاه آموزش به افراد در روستاها را به طور جدی در دستور کار قرار داده است، افزود: با همکاری اداره فنی و حرفه ای، آموزش های فنی به مددجویان تحت پوشش نیز ارائه می شود.

پاکرو خاطر نشان کرد: ایجاد اشتغال از طریق ارائه آموزش به مددجویان یکی از برنامه های اصلی ما محسوب می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه یادآور شد: به بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان استان در سال ۹۳ به صورت کوتاه مدت و بلند مدت آموزش ارائه خواهد شد.

وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه با سازمان صنعت و معدن و نیز پارک علم و فناوری خبر داد و گفت: بر این اساس ما به ۵۰۰ نفر از افراد غیر مددجو که البته عمدتا نیازمند هستند، آموزش ارائه می کنیم.