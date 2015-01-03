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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

گزارش بلومبرگ از سقوط مجدد قیمت نفت

گزارش بلومبرگ از سقوط مجدد قیمت نفت

بلومبرگ از کاهش مجدد قیمت نفت در بازارهای جهانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، در پی افزایش تولید نفت روسیه و عراق و همچنین بروز نشانه هایی مبنی بر کاهش تولیدات کارخانه‌های چین و منطقه اروپا، باز هم این طلای سیاه با کاهش روبرو شد.

برهمین اساس، نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با 1.1 درصد کاهش به بشکه ای 52.69 دلار برای تحویل در ماه فوریه معامله شد که این رقم از 30 آوریل سال 2009 میلادی به پایین ترین میزان خود رسیده است.

همچنین نفت دریای برنت به عنوان معیار جهانی در معاملات آتی برای تحویل در ماه فوریه با 1.6 درصد به بشکه ای 56.42 دلار رسید.

کد مطلب 2454705

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