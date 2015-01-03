آمریکا فریب هم پیمانانش را خورد/ شکاف جدی در جبهه مخالفان سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رئیس جمهور سوریه در این دیدار با اشاره به پیامدهای قدرت گرفتن داعش در منطقه، تاکید کرد: ما در شرایط حساسی قرار داریم که در آن راه حل میانه وجود ندارد یا کل منطقه به سوی بحران فراگیر پیش می رود و غربی ها نیز هزینه آن را متحمل می شوند یا اینکه باید به سوی حل بحران گام برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه جبهه دشمنان سوریه در حال حاضر دچار شکاف شده، افزود: آمریکا امروز ضد گرایشهای ترکیه است، در حالی که آنکارا خواهان ایجاد منطقه حائل است، واشنگتن این پیشنهاد را رد کرده است. اردوغان عامل اعتمادسازی غربی ها به اخوان المسلمین شد اما بعدها مشخص شد که فرقی میان اخوان، افراط گرایی و القاعده وجود ندارد و آنها یک هدف را به شیوه های مختلف دنبال می کنند.

اسد افزود: همچنین اختلافاتی میان ترکها و کردها و حتی کردهای عراقی و کردهای سوریه پیش آمد، در اینجا هم گروه تروریستی داعش وجود دارد که با همه طرفها سر جنگ دارد. کشورهای حامی تروریسم در بین خود اختلافاتی دارند اما در موضوع آسیب زدن به سوریه و سرنگونی نظام و کشور توافق نظر دارند. البته امروز جبهه مخالفان سوریه دچار شکاف و تردید شده و در قبال آینده هیچ دیدگاه روشنی ندارد. البته امکان دارد آنها هر لحظه تصمیمی دیگر علیه سوریه اتخاذ کنند، اما در شرایط فعلی وضعیت گرایش کلی در جهان در قبال سوریه مثبت است.

وی تاکید کرد: اروپا در حال حاضر نقشی در این بحران ایفا نمی کند. دولت آمریکا در درون خود دچار شکاف شده است؛ وزارت خارجه آمریکا در یک جهت، ارتش آمریکا در جهتی دیگر و کاخ سفید نیز گرایشی دیگر را دنبال می کند. البته آمریکایی ها فکر می کنند که از هم پیمانان خود در منطقه فریب خورده اند. آنها علنا می گویند که از قطر، ترکیه و عربستان سعودی فریب خورده اند. آمریکایی ها تصور می کردند که سرنگونی نظام سوریه کار آسانی است تا در پی آن یک نظام به اصطلاح دموکراتیک حامی غرب در سوریه ایجاد شود. آنها وقتی فهمیدند که رسیدن به این هدف آسان نیست پیشنهاد بقای نظام و تغییر رئیس جمهور را دادند، اما پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه، شوک بزرگی را متحمل شدند و با وجود اینکه علنا چیزی نمی گویند، اما در محافل محرمانه خود به شکست اذعان دارند.

شکست کامل محور ضد سوریه

وی با اشاره به تزلزل سیاست خارجی آمریکا در مسائل منطقه ای تاکید کرد: آنها نمی توانند ماهیت سوریه را درک کنند، آنها از فهم واقعیتهای مرتبط با تروریسم در منطقه عاجز هستند. آمریکایی ها روی اخوان المسلمین برای تحقق راهبردهای منطقه ای خود شرط بندی کرده بوده و از این گروه حمایت می کردند اما بعدها مشخص شد که اخوان المسلمین با گروههای افراطی ارتباط دارد.

رئیس جمهور سوریه شرایط کنونی آمریکا، غربی ها و هم پیمانان آنها را در منطقه «شکستی کامل» توصیف کرد و افزود: البته آنها در حال بازگشت از سیاستهای پیشین خود هستند اما این بازگشت به کندی در حال رخ دادن است. آنها در گذشته برای قانع کردن جهان غرب سوریه را کشوری شیطانی معرفی کرده بودند، طبیعی است که عقب نشینی آنها زمانبر خواهد بود.

بشار اسد تاکید کرد: در همین راستا (آمریکا، غربی ها و هم پیمانانش) روابطی را با ما برقرار کرده و ملاقاتهایی را برگزار کرده اند که همچنان ادامه دارد. این رایزنی ها با اشراف و نظارت مقامات بلندپایه سیاسی، وزرا و روسای اطلاعاتی آنها در جریان است. محتوای این رایزنی ها به ما نشان داده که آنها در قبال تحولات سوریه دچار اختلاف نظر شده اند اما این مسئله واضح است که طیف بلندپایه سیاسی آنها در صدد برقراری مجدد روابط با سوریه است.

روابط راهبردی با ایران

رئیس جمهور سوریه در موضوع روابط با ایران بسیار صریح صحبت می کند، وی روابط ایران و سوریه را روابطی راهبردی توصیف می کند. اسد در ادامه تاکید می کند: باید این موضوع را بفهمیم که دلیل موفقیت ایران در سطح بین المللی، شیوه پراگماتیک (عمل گرا) آنها در تعاملات بین المللی است. به صورت عملی آنها در موضوع سوریه ایستادگی کرده اند و این از روابط استراتژیک دو کشور نشات گرفته است.

روند تغییر سیاستهای دولت اوباما

وی در موضوع تغییر نگاه واشنگتن به تحولات منطقه ای اظهار داشت: دولت «باراک اوباما» پس از شکست در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، چیزی برای از دست دادن ندارد و در حال تغییر سیاستهای خود در قبال مسائل خاورمیانه به ویژه سوریه است، اوباما با وجود اینکه هنوز علنا عقب نشینی از موضوع تغییر رئیس جمهور سوریه اعلام نکرده اما به خوبی متوجه این مسئله هست که در صورت رفتن رئیس جمهور سوریه، داعش جایگزین خواهد شد و آنها گزینه دیگری در اختیار ندارند.

بشار اسد با اشاره به تغییر مواضع غربیها در قبال سوریه، تاکید می کند: این تغییر مواضع به معنای این نیست که روند تحولات در مسیر درست و روشن قرار گرفته است، بلکه تصمیمات واشنگتن هر میزان هم که تغییر کند در نهایت هدفش سیطره بر سوریه خواهد بود. آنها امروز داعش را نمی خواهند و در حال حمله به مواضع این گروه هستند تا گروه دیگری که آنرا جریانهای مخالف میانه رو می دانند، جایگزین شود. البته در نهایت آنها با این حقیقت روبرو خواهند شد که خلاء ایجاد شده در تحولات سوریه با حضور ارتش سوریه پر خواهد شد.

قطر و ترکیه

نکته قابل ملاحظه در سخنان رئیس جمهور سوریه در قبال اعراب این است که وی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به غیر از قطر اشاره نمی کند و این نشان دهنده آغاز روند آشتی میان این کشورها با سوریه است. وی البته از قطر به عنوان «بانک تروریستها» یاد می کند اما پروژه ضد سوری را به طور کلی پروژه «اردوغانی» می داند. رئیس جمهور سوریه اردوغان را شخصیتی حامی اخوان المسلمین می داند که می خواهد این گروه را در منطقه حاکم کرده و حکومتی را مشابه خلافت عثمانی در منطقه برقرار کند.

وی تاکید کرد: ترکیه برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه تلاش می کند، در راهبرد آنها حلب جایگاهی اساسی دارد و اگر بتوانیم حلب را آزاد کنیم، پروژه اردوغانی را به شکست کشانده ایم. ان شاء الله به زودی تحولات حلب به روند مثبت خود بازخواهد گشت.

دی میستورا و طرح آتش بس در حلب

بشار اسد در موضوع تلاشهای «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل در سوریه ، اظهار داشت: به وی گفته ایم که اگر خواهان برگزاری کنفرانس های ژنو 3 و 4 است، ما مشکلی با آن نداریم و مشارکت خواهیم کرد اما راه حل اصلی و رسیدن به نتیجه در داخل سوریه خلاصه می شود. ما تصمیم گرفته ایم که با گروههای مسلحی که دست از سلاح خود بر می دارند، گفتگو کنیم و آن را کارسازتر از مذاکره با جاسوسانی که برای محور مخالف سوریه فعالیت می کنند، می دانیم.

وی افزود: ما جریان آشتی را سوریه آغاز کرده ایم، اوضاع دمشق نسبتا خوب است. در حمص بخش بزرگی از توافق آشتی اجرایی شده و در حلب در حال مذاکره برای توافق با گروههای مسلح بر اساس روشی که در حمص اجرا شد، هستیم. در همین راستا طرح دی میستورا درباره آتش بس در حلب کاملا در راستای آنچه ما در حلب انجام می دهیم، است. البته برای موفقیت آمیز بودن طرح دی میستورا باید ترکیه را مجبور به توقف پشتیبانی از تروریستها کرد.

روابط با روسیه

رئیس جمهور سوریه در قبال روابط با روسیه نیز اظهار داشت: مسکو همواره مواضع استواری در حمایت از دمشق داشته و این مواضع را هرگز تغییر نداده است. آنها در شورای امنیت و جامعه بین المللی نیز از ما حمایت کرده و نیروهای مسلح ما را نیز از لحاظ نظامی تامین می کنند. اما در نهایت روابط با روسیه به سطح دخالت نظامی نمی رسد و این ما هستیم که از کشورمان دفاع می کنیم.