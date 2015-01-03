فراخوان چهارمین همایش ملی معماری و دکوراسیون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این فراخوان خطاب به پژوهشگران و اساتید دانشگاهی آمده است: «به استحضار می‌رساند موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان با مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون را در دستور کار دارد لذا از شما فرهیخته گرامی دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله ما را در اعتلای علمی هر چه بیشتر این همایش یاری رسانید.»

در ادامه این فراخوان محورهای همايش با تأکید بر «تعامل سازنده و اجرایی مابین مبانی نظری و حرفه معماری داخلی و دکوراسیون» اینگونه اعلام شده‌است: بازسازی فضا، سکونت و فعالیت، آموزش آکادمیک و مهارتی، جامعه و فرهنگ رفتاری، تکنولوژی و اصالت‌ها و هنرها و مهارت‌های مرتبط.

بازسازی فضا:

- فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون.

- بازسازی واحدهای مسکونی آپارتمانی، پتانسیل‌ها و چالش‌ها.

- تأثیر متقابل مقوله مالکیت و بازسازی واحدهای مسکونی.

- تنگناهای اجرایی در فرآیند بازسازی واحدهای اجرایی.

سکونت و فعالیت در داخل فضا:

- مسکن به عنوان مأوای آرامش خانواده و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون.

- فرآیند منطقی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون در محیط کار.

- مقوله زمان، اشتغال، سکونت و هنجارهای مربوطه در معماری داخلی و دکوراسیون.

- تأثیرات هویتی و روانشناسانه مبانی هنرهای تجسمی در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون واحدهای مسکونی و فعالیتی در زندگی انسان امروز.

آموزش آکادمیک و مهارتی:

- نظام آموزشی آکادمیک در معماری داخلی و چالش های پیش رو.

- نقش مکملی آموزش های مهارتی در معماری داخلی و دکوراسیون.

- حوزه های دارای تأثیر متقابل در نظام های آموزشی آکادمیک و مهارتی معماری داخلی و دکوراسیون.

- تأثیر آموزه های آکادمیک و مهارتی در اجرای پروژه های معماری داخلی و دکوراسیون.

جامعه و فرهنگ رفتاری:

- تأثیر پروژه های معماری داخلی و دکوراسیون در بروز رفتارهای فردی و جمعی فرهنگ‌ساز در جامعه.

- تعاملات رفتاری جوامع مختلف و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون.

تکنولوژی و اصالت‌ها:

- تکنولوژی و اصالت های اجتماعی، دو مقوله معارض یا مکمل.

- طراحی معماری داخلی و دکوراسیون و ارتباط آن با اصالت‌های اجتماعی.

- ورود تکنولوژی ساخت و مصالح نوین در جوامع اصالت گرا، فرصت یا تهدید.

- موانع پذیرش رویکردهای نوین در معماری داخلی و دکوراسیون.

- اصالت مصالح پایدار در معماری داخلی بناهای تاریخی.

- تحلیل طراحی معماری داخلی در آثار تاریخی ایران.

هنرها و دانش‌های مرتبط:

- شناسایی و معرفی هنرها و مهارت های مرتبط با معماری داخلی و دکوراسیون.

- هنرها و مهارت های مرتبط با معماری داخلی، تزئینات و دکوراسیون در طول زمان.

- اصول مشترک هنرهای تجسمی در بروز آثار معماری داخلی و دکوراسیون.

- اقتصاد و پایداری در طراحی معماری داخلی .

- فرهنگ و پایداری در طراحی معماری داخلی.

- طراحی صنعتی در مبلمان و دکوراسیون و ارتباط آن با معماری داخلی.

- مواد و مصالح پایدار در معماری داخلی.

در پایان این فراخوان تأکید شده‌است به طور کلی محورهای چهارمین همایش معماری داخلی و دکوراسیون در بخش آثار به پنج گروه تقسیم می‌شود که شامل:

* بهره گیری از نقش و هویت ایرانی

* ایده پردازی و طرح اولیه

* خلاقیت و نوآوری اثر

* تکنیک و مهارت

* قابلیت اجرایی و کاربرد آن

چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون هفتم اسفندماه 93 برگزار می‌شود.