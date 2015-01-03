مکان نصب رادار هواشناسی در اردبیل مشخص شد

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۲۰ نقطه به عنوان مکان های نصب رادار در سطح استان انتخاب شده بود که در مطالعات نهایی به چهار مکان تقلیل یافت.

وی با بیان اینکه در مکان یابی پوشش حداکثری مناطق مختلف استان مورد توجه بود، اضافه کرد: چهار نقطه شامل کوه سنگر در اردبیل، شوش بلاغ در ۶۰ کیلومتری اردبیل، الله لو در مشگین شهر و شون دره سی در گرمی به عنوان مکان های مستعد نصب رادار انتخاب شدند.

مدیر کل هواشناسی استان گفت: بررسی ها نشان داد در کوه سنگر پوشش ۴۰ درصد از مناطق استان، در الله لو پوشش ۵۵ درصد، در شوش بلاغ پوشش ۴۰ درصد و در شون دره سی پوشش ۸۰ درصد مناطق حادث خواهد شد.

به گفته دولتی مهر با وجود اینکه بیشتر حوادث و بلایای طبیعی در مشگین شهر بود و پوشش کامل این شهرستان از اهداف اصلی نصب رادار به شمار می رفت اما مناسب ترین مکان برای استفاده بهینه شون دره سی در ۳۰ کیلومتری گرمی انتخاب شد.

وی تاکید دارد که در این مکان یابی ۲۰ درصد از مناطق استان شامل مناطق جنوبی خارج از پوشش رادار است که دلیل آن به توپوگرافی و جغرافیای منطقه بر می گردد.

مدیر کل هواشناسی استان تصریح کرد: در هر صورت جنوب استان در نقطه کور واقع است و نصب رادار بعد از مطالعات گسترده در مناسب ترین مکان بوده است.

دولتی مهر شاخص هایی از جمله کفیت دسترسی، فضای مورد نیاز برای نصب، ایمنی و استفاده بهینه از امکانات رادار را دخیل در مکان یابی دانست و گفت: مکان فعلی با نرم افزارهای خاص مطالعه شده و به عنوان مناسب ترین مکان انتخاب شده است.