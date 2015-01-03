جذب سرمایه گذاران در بندرامیرآباد اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی صبح شنبه در بازدید از بندر امیرآباد افزود: در همین زمینه باید با ایجاد تسهیلات ویژه، معرفی طرح های نو برای سرمایه گذاری، رسانه ای کردن فعالیت های انجام شده، اتحادیه های مختلف را به سرمایه گذاری در این منطقه ترغیب کرد.

وی روند رشد زیرساخت های دریایی و بندری در این منطقه را بسیار مناسب و با برنامه ریزی توصیف کرد و گفت: باید فعالیت ها و برنامه ریزی ها به صورتی باشد که در آینده، با تغییر بازار و کالاهای مورد تقاضا، خدشه ای به جایگاه بندر وارد نشود.

وی استفاده از اتاق فکر را ایده بسیار کارآمدی برای رشد این بندر دانست.

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از روند رو به رشد فعالیت های تخلیه و بارگیری در سه ماهه گذشته یاد کرد و پیشرفت های بندر را در زمینه های مختلف همچون افزایش توان تجهیزات بندری، توسعه زیر ساختهای بندری، بهبود شاخص های بندری، آمار عملیات و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی تشریح کرد.

علی خدمتگزار با اشاره به مونتاژ و به کار گیری جرثقیل های بکرا و همچنین بهره گیری از توان داخلی و راه اندازی جرثقیل بندری گنتری کرین پس از ۱۸ ماه خارج از سرویس بودن و همچنین خرید دو دستگاه جرثقیل ۴۰ و ۸۰ تنی در آبان ماه سالجاری نکاتی را نیز در مورد احداث سه پست اسکله چند منظوره و احداث یک پست دیواره حفاظت آبراهه بیان کرد که با افتتاح آن ظرفیت پهلودهی کشتی ها نیز افزایش خواهد یافت.

مدیر بندر امیرآباد گفت: در مورد بهبود شاخص های بندری نیز طی ماه های گذشته فعالیت های بسیار خوبی صورت گرفته که از آن جمله می توان به ایجاد مرکز هماهنگی عملیات بندری، افزایش زمان سرویس دهی درب ورود و خروج، ایجاد تعامل و هماهنگی بین حلقه های زنجیره تامین بندر، رقابتی کردن عملیات تخلیه و بارگیری بین اپراتورها، کاهش مدت انتظار شناوران در لنگرگاه (Waiting Time) و کاهش مدت حضور شناور در بندر(port time) نام برد.

خدمتگزار رشد سه درصدی تخلیه و بارگیری ۹ماهه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را یادآور شد و گفت: تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده است که از این میزان حدود یک و نیم میلیون تن صادرات و مابقی آن سهم واردات کشور از این بندر بزرگ شمالی است.

وی گفت: در سه ماهه سوم سالجاری میزان ۶۵۰ میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در این منطقه جذب شده است که می توان برای نمونه به پروژه های مانند احداث مخازن روغن خوراکی، احداث انبارهای سر پوشیده، احداث مخازن روغن صنعتی و احداث سیلوهای غلات اشاره کرد.