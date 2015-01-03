حسین قنادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سازمان بسیج هنرمندان به همه هنرها توجه داریم و هنر را نیز همه جانبه و از ابعاد مختلف آن میبینیم.
وی افزود: یکی از شاخههای هنری مورد توجه موسیقی است که اگر نگوییم زیرساخت سینما و تئاتر است، میتوان آن را یکی از عوامل اثربخشی به این دو هنر دانست و بر این اساس به مناسبت ۹ دی ۲۰ کار موسیقایی رونمایی شده است.
قنادیان افزود: برای این آلبوم ۸۰ نفر از نقاط مختلف کشور شناسایی، تست و پالایش شدهاند که در نهایت ۲۰ اثر انتخاب و در نهم دیماه هم از این آلبوم رونمایی شد که البته علاوه بر رونمایی، برخی از خوانندگان آلبوم در برخی استانها به اجرای کارها پرداختند.
سمفونی ها مشکل موسیقی ما را حل نمیکند
قنادیان در خصوص پرداختن به سمفونی در موسیقی و ضرورت آن برای کشور گفت: علیرغم اینکه سمفونیهایی چون خلیج فارس به خاطر محتوا و موضوع آن لازم است اما هزینههای زیادی برای کشور دارد و تنها چند گروه محدود مانند خلیجفارس و مقاومت در کشور در این زمینه فعالیت دارند.
مسئول بسیج هنرمندان کشور گفت: در واقع سمفونی مشکل موسیقی ما را حل نمیکند و ما باید به سمت موسیقیهای سنتی و آیینی خود که برای هر زمان از زندگی نواهایی دارد، برویم.
موسیقی سنتی ما مغفول مانده است
وی افزود: موسیقی سنتی ما هماکنون مغفول مانده است و ما آن را نمیشناسیم در نتیجه رو به موسیقیهای بیگانه آوردهایم.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه ما باید موسیقی درست و اصیل را به زندگی مردم بیاوریم، اظهار داشت: متاسفانه هماکنون موسیقی از مسیر اصلی خود خارج شده است اما هنر انقلاب و بسیج این است که موسیقی و سایر هنرها را به عنوان ابزارهای بیان دغدغه های انسانی به ریل اصلی خود برگرداند و به سمت آرمانها پیش ببرد.
وی تاکید کرد: موسیقی یک زبان بینالمللی است که دنیا شنوای آن است و ما باید در این زمینه کار کنیم و با تمام محدودیتها به سمت موسیقی اصیل خود پیش رویم که امیدواریم بسیج بتواند این گام را بردارد.
عضویت 6هزار هنرمند تئاتر در بسیج هنرمندان
قنادیان از عضویت ۷۷ هزار هنرمند کشور در سازمان بسیج هنرمندان خبر داد و گفت: یکی از رسالتهای ما کشف استعداد و استعدادیابی است و در این زمینه نیز موفقیتهایی حاصل شده است. هماکنون شش هزار هنرمند تئاتر عضو بسیج هنرمندان در کشور هستند.
وی در خصوص هنر تئاتر و مطابقت آن با ارزشهای اسلامی گفت: متاسفانه تئاتر امروز کشور، تئاتری نیست که در خدمت دغدغههای انقلاب باشد و بعضی محصولات متعلق به فرهنگهای دیگر است. طبیعی است که این رویکرد در توده های مردم جواب نمیدهد.
مسئول بسیج هنرمندان کشور تصریح کرد: تئاتری میتواند موفق باشد که با مردم ارتباط برقرار کندو در واقع امروز پایه تئاتر در کشور باید بازسازی شود که این موضوع هم از اهداف بسیج است.
تئاتر ما باید مسجدی باشد
وی افزود: تئاتر ما باید به گونهای باشد که حتی در مسجدها هم بتواند اجرا شود و با مردم متدین ارتباط برقرار کند.
قنادیان تاکید کرد: پایه و اساس تئاتر باید به دل مردم راه یابد و با فرهنگ آنها عجین شود که الان این شرایط مقداری کمرنگ است.
وی افزود: برخی از تئاترهای کنونی ویترینی، تشریفاتی و برای طبقه خاصی است. ما باید تئاترهایی را که با عموم مردم ارتباط میگیرد، پیدا و تقویت کنیم. از آن جمله در استان کرمانشاه میتوان به تئاتر "با افلاکیان" اشاره کرد که شبی پنج هزار نفر تماشاچی دارد و این خلاقیت را باید بسیج فعال کند.
مسئول بسیج هنرمندان کشور گفت: ما با هنر ایرانی خود این ظرفیت را داریم که دنیا را مقهور کنیم. باید در قالب هنر کاری کنیم که به خود برگردیم. یکی از موضوعات یازدهمین جشنواره تئاتر بسیج نیز سبک زندگی و همچنین اثرات ماهواره بر جامعه است. ما باید لباس دیگران را از تن درآوریم و خودمان شویم، در آن صورت قادر به انجام هر کاری هستیم.
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