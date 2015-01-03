به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رده‌بندی تکواندوکاران را در چهار وزن المپیکی اعلام کرد که اغلب تکواندوکاران کشورمان در این رده‌بندی صعود داشته‌اند. در این بین فرزان عاشورزاده با کسب مدال طلا در مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ در مکزیک 80 امتیاز کسب کرد و با 12 پله صعود به صدر جدول صعود کرد.

بهنام اسبقی در وزن دوم المپیکی با کسب مدال برنز در مکزیک، 28/80 امتیاز به حساب خود واریز کرد و جایگاه خود در رده سوم را تثبیت کرد. ضمن اینکه مهدی خدابخشی با کسب 48 امتیاز از مدال نقره این مسابقات 3 پله صعود کرد و تا رده سوم بالا آمد.

در این رده‌بندی در وزن اول هادی مستعان با امتیاز 60/10 امتیاز در مکان 22 است و ابوالفضل یعقوبی با 45/60 امتیاز 10 پله پائین‌تر از مستعان قرار دارد. در وزن دوم محمد باقری‌معتمد با 71/10 امتیاز نوزدهم است، در وزن سوم مسعود حجی‌زواره با 68/79 در مکان هجدهم و علیرضا نصر با 54/40 امتیاز بیست و پنجم است. در وزن چهارم سجاد مردانی با 136/60 امتیاز خانه هفتم را در اختیار دارند.

با توجه به قوانین جدید فدراسیون جهانی شش نفر اول رنکنیگ هر وزن به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را کسب می‌کنند که در شرایط فعلی و در فاصله نزدیک به 15 ماه تا بسته شدن این رنکینگ سه تکواندوکار ایرانی جواز حضور در المپیک در جیب دارند.