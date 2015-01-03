۵۰۰ مسافر در راه مانده توسط کمیته امداد قم به شهرهای خود بازگشتند

اکبر رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی ۹ ماهه نخست سال تعداد ۵۰۰ نفر از زائرین حضرت معصومه(س) و مسافران در راه مانده شهر قم با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) قم به شهرهای خود اعزام شدند.

وی گفت: شهر قم بدلیل وجود آستان مقدس حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و اماکن مذهبی زائرپذیر است بنابرین مسافران بسیاری به عنوان ابن السبیل در این شهر حضور می‌یابند که شرایط و هزینه بازگشت به وطن خود را ندارند.

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قم ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) قم به عنوان یکی از اعضای ستاد تسهیلات زائرین، طی ۹ ماهه نخست سال، تعداد ۵۰۰ نفر را با تهیه بلیت‌های قطار و اتوبوس به شهرها و وطن خود بازگردادنده است.

وی اضافه کرد: این تعداد در غالب ۲۹۳ خانوار بودند که غالبا از خانواده‌های بی بضاعت یا کم بضاعت ساکن در شهرهای دیگر بودند.

رشیدی بیان کرد: برای اعزام این تعداد از افراد در راه مانده مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.