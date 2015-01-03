رئیس جمهور به وزرای بی توجه تذکر جدی بدهد

نماینده مردم ساری و میاندرود در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به بی توجهی وزرا به تذکرات کتبی گفت: یک مسئله را صراحتا عرض می کنم و آن تلاش برای کاهش قدرت نمایندگان است.

وی اضافه کرد: در واقع در چند سال اخیر تلاش ها و فضاسازی هایی صورت گرفته است که هدف آن کاهش قدرت و تاثیرگذاری نمایندگان مجلس است. متاسفانه عملا کار به جایی رسیده که گاهی به قانون وضع شده نمایندگان هم بی توجهی می شود.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی اضافه کرد: بی پرده باید بگویم که خود من به عنوان نماینده ای که یکی از وظایفم قانون گذاری است، گاهی نسبت به تصویب برخی قوانین انگیزه کافی را ندارم، زیرا احساس می کنم وقتی منافع دولت ها تامین نشود، قانون نیز آن را تمکین نمی کند.

دامادی با بیان این مطلب که این مسئله صرفا مربوط به دولت یازدهم نیست، ادامه داد: منظورم دولت یازدهم نیست، زیرا این دولت به تازگی روی کار آمده، اما این دیدگاه چند سالی است که باب شده است. همین مسئله احساس بدی در نمایندگان ایجاد می کند.

وی با انتقاد از بی توجهی ها به تذکرات نمایندگان گفت: نماینده تذکر می دهد و از بعد نظارتی کار را پیش می برد و منتظر تمکین دولت است. آسیب به محیط زیست مسئله بسیار جدی و حائز اهمیتی است و ما بارها و بارها تذکر داده ایم، اما کو گوش شنوا؟ پیگیری این ها وظیفه دولت است که عملیاتی نمی شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در پاسخ به این مطلب که شاید یکی از ریشه های این مسئله را باید در خود نمایندگان جست و جو کرد. به هر حال در حال حاضر بیشترین مراجعه به نمایندگان به دلیل ایجاد اشتغال است که این مسئله اصلا وظیفه نماینده محسوب نمی شود، اما پیگیری این مسائل شاید عاملی باشد برای کم توجهی به دیگر وظایف و کاسته شدن از قدرت نمایندگی که شما به آن اشاره کردید. گفت: درست است که سرکشی به حوزه انتخابیه، دیدارهای مردمی و شنیدن درد و دل آن ها وقت گیر است، اما نماینده چه کار می تواند بکند؟

وی ادامه داد: نماینده محل رجوع مردم است. اگر دولت ها کار را درست انجام دهند و به خوبی به وظایف خود برسند که دیگر شاهد این مسائل نخواهیم بود و هیچ فردی از نماینده انتظار ایجاد اشتغال را نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اشتغال وظیفه دولت است، اما مردم مدیران دولتی را به دلایل مختلف رها کرده اند و به نمایندگان خود مراجعه می کنند. نماینده هم نمی تواند اشتغال ایجاد کند، چون نهاد اجرایی نیست.

وی افزود: حال خیلی صادقانه عرض می کنم، در چنین شرایطی مردم از نماینده دلسرد می شوند و این دلزدگی باعث می شود که در دور بعد به او رای ندهند. اما به سوال شما باز گردیم؛ من اصلا این که نمایندگان چون به این مسائل می پردازند، به وظایف اصلی خود نمی رسند را قبول ندارم.

دامادی اضافه کرد: اگر دولت ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اصلا نمایندگان به این سمت نمی روند. پس ایراد اصلی را باید در دولت ها جست و جو کرد، نه نمایندگان.